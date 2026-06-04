Magyar Péter lépése után hálálkodik az ukrán külügyminiszter, Brüsszel házi médiája az uniós csatlakozást ünnepli

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Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nyilvánosan mondott köszönetet Magyarországnak az uniós csatlakozási folyamat támogatásáért. Közben új részletek derültek ki arról a magyar–ukrán megállapodásról, amely áttörést hozhat a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és közelebb viheti Kijevet az EU-hoz. A Politico eközben arról írt, hogy Magyarország megnyitotta Kijev útját az EU-csatlakozási tárgyalások előtt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 10:41
Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
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A külügyminiszter bejegyzésében a ciprusi soros uniós elnökségnek, az Európai Bizottságnak, az uniós intézményeknek és a tagállamoknak is köszönetet mondott, külön kiemelve Magyarország szerepét.

Mint írta, nagyra értékeli Budapest konstruktív hozzáállását, és úgy fogalmazott: új fejezet nyílhat az ukrán–magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös európai jövőre épül.

A bejegyzés előzménye, hogy az uniós tagállamok szerdán továbbléptek Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában. A brüsszeli nagyköveti értekezleten megindították az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásának folyamatát, amelyet az Európai Unió Tanácsának soros ciprusi elnöksége jelentős mérföldkőnek nevezett.

A Politico arról számolt be, hogy 

Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak ügyében is. 

A lap szerint az egyezség a Kárpátalján élő mintegy százezer magyar nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítését célozza. A kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban szereplő intézkedéseket az ukrán jogrendbe is beépíti.

A megállapodás részleteiről Orbán Anita is beszámolt közösségi oldalán. A politikus szerint Ukrajna átfogó vállalásokat tett a kárpátaljai magyar közösség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. 

Kiemelte, hogy az Európai Unió a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizné a vállalások teljesítését, és a kisebbségi cselekvési tervet is összhangba kell hozni a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a felek olyan megállapodást kötöttek, amelynek nyomán Magyarország támogathatja az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. 

A magyar kormányfő ugyankkor hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását.

A Politico emlékeztetett arra, hogy az ukrajnai magyar kisebbség helyzete hosszú évek óta feszültségforrás Budapest és Kijev között, különösen azóta, hogy Ukrajna olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek megerősítették az ukrán nyelv szerepét az oktatásban.

Magyar Péter kijelentette, hogy ha Ukrajna a következő tíz-tizenöt évben lezárja mind a 33 csatlakozási tárgyalási fejezetet, akkor Magyarország népszavazáson dönthet a tagság támogatásáról.

Az ügyben ugyanakkor még további lépések szükségesek. Az Európai Unió közös álláspontját várhatóan a jövő héten hagyják jóvá hivatalosan, ezt követően pedig június 15-én Luxembourgban külön kormányközi konferenciát tarthatnak Ukrajnával és Moldovával. A csatlakozási tárgyalások következő szakaszához azonban továbbra is mind a 27 tagállam egyhangú támogatására van szükség.

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Kijelentette, hogy Ukrajna és Moldova már teljesíti a tagállamok által meghatározott jogállamisági követelményeket, és ideje felgyorsítani a tagsághoz vezető utat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

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