Magyar Péter lépése után hálálkodik az ukrán külügyminiszter, Brüsszel házi médiája az uniós csatlakozást ünnepli

A külügyminiszter bejegyzésében a ciprusi soros uniós elnökségnek, az Európai Bizottságnak, az uniós intézményeknek és a tagállamoknak is köszönetet mondott, külön kiemelve Magyarország szerepét.

Mint írta, nagyra értékeli Budapest konstruktív hozzáállását, és úgy fogalmazott: új fejezet nyílhat az ukrán–magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös európai jövőre épül.

Thank you to the Cyprus Presidency for its leadership in advancing Ukraine’s EU accession process.



My gratitude goes to all EU Member States, the European Commission, and EU institutions for their unwavering support.



I also appreciate Hungary’s constructive engagement. We are… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 4, 2026

A bejegyzés előzménye, hogy az uniós tagállamok szerdán továbbléptek Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában. A brüsszeli nagyköveti értekezleten megindították az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásának folyamatát, amelyet az Európai Unió Tanácsának soros ciprusi elnöksége jelentős mérföldkőnek nevezett.

A Politico arról számolt be, hogy

Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak ügyében is.

A lap szerint az egyezség a Kárpátalján élő mintegy százezer magyar nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítését célozza. A kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban szereplő intézkedéseket az ukrán jogrendbe is beépíti.

A megállapodás részleteiről Orbán Anita is beszámolt közösségi oldalán. A politikus szerint Ukrajna átfogó vállalásokat tett a kárpátaljai magyar közösség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére.

Kiemelte, hogy az Európai Unió a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizné a vállalások teljesítését, és a kisebbségi cselekvési tervet is összhangba kell hozni a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a felek olyan megállapodást kötöttek, amelynek nyomán Magyarország támogathatja az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában.

A magyar kormányfő ugyankkor hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását.