Magyar Péter lépése után hálálkodik az ukrán külügyminiszter, Brüsszel házi médiája az uniós csatlakozást ünnepli

A külügyminiszter bejegyzésében a ciprusi soros uniós elnökségnek, az Európai Bizottságnak, az uniós intézményeknek és a tagállamoknak is köszönetet mondott, külön kiemelve Magyarország szerepét.
Mint írta, nagyra értékeli Budapest konstruktív hozzáállását, és úgy fogalmazott: új fejezet nyílhat az ukrán–magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös európai jövőre épül.
A bejegyzés előzménye, hogy az uniós tagállamok szerdán továbbléptek Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában. A brüsszeli nagyköveti értekezleten megindították az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásának folyamatát, amelyet az Európai Unió Tanácsának soros ciprusi elnöksége jelentős mérföldkőnek nevezett.
A Politico arról számolt be, hogy
Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak ügyében is.
A lap szerint az egyezség a Kárpátalján élő mintegy százezer magyar nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítését célozza. A kormányfő szerint Kijev vállalta, hogy a megállapodásban szereplő intézkedéseket az ukrán jogrendbe is beépíti.
A megállapodás részleteiről Orbán Anita is beszámolt közösségi oldalán. A politikus szerint Ukrajna átfogó vállalásokat tett a kárpátaljai magyar közösség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére.
Kiemelte, hogy az Európai Unió a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizné a vállalások teljesítését, és a kisebbségi cselekvési tervet is összhangba kell hozni a magyar–ukrán tárgyalások eredményeivel.
Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a felek olyan megállapodást kötöttek, amelynek nyomán Magyarország támogathatja az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában.
A magyar kormányfő ugyankkor hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!