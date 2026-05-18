Magyar Péter a kormányülés után megerősítette: már júniusban megnyithatják a kaput Ukrajna uniós csatlakozása előtt

A Tisza-kormány ukránbarát hozzáállása sem old meg mindent Zelenszkijnek

Az, hogy júniusban a magyar kormány is rábólinthat Ukrajna csatlakozási folyamatának elindítására, még nem jelenti, hogy a teljes jogú tagság közeli cél lehet. Kijev szerint az uniós csatlakozás kulcsszerepet játszana egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás elfogadtatásában, az EU-tagállamok között azonban továbbra sincs egyetértés arról, mikor és milyen ütemben csatlakozhatna Ukrajna az unióhoz. Németország egy „társult tagsági” megoldást is felvetett Ukrajna számára, ezt azonban Kijev elutasítja. Az Európai Bizottság ezzel szemben egy kompromisszumos megoldást támogatna, amely szerint a technikai csatlakozási tárgyalások 2027 végéig lezárulhatnának. Egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő szerint a magyar kormány eddigi elzárkózása miatt Budapest jelenleg nem rendelkezik a csatlakozási folyamat több fontos dokumentumával.