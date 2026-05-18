Nincs kegyelem, beleálltak a legendák az elbukott válogatottba

Chema Rodriguez sokak szerint a találkozó végén eltaktikázta magát Fotó: Ladóczki Balázs

Éles József szerint a vagányság és egy igazi vezér hiányzik elsősorban a csapatból

A korábbi világklasszis átlövő szerint óriási csalódás, hogy Magyarország nem tudott kijutni a világbajnokságra, miközben a sportág itthon minden támogatást megkap ahhoz, hogy ennél sokkal többre legyen képes. Éles József úgy gondolja, a magyar kézilabda-válogatott jelenlegi legnagyobb problémája az, hogy hiányzik belőle az a vagányság, az a vezéralkat és az az egyéni minőség, amely a döntő pillanatokban képes lenne eldönteni egy ilyen párharcot.

– Az 57-58. percig úgy állt a csapat, hogy kint vagyunk a világbajnokságon. Aztán utána kicsit lefagyott minden. Ezt már nagyon rosszul élte meg az ember. A kiesés azért különösen fájó, mert a magyar kézilabdának nem ott kellene tartania, hogy egy ilyen párharc után szabadkártyában kell reménykednie. Csalódottságot érez az ember, mert szerintem a magyar válogatottnak ott kellene lennie egy világbajnokságon. Nem mondom, hogy feltétlenül az első nyolcban, de a 9-10. hely környékén ott lenne a helye ennek a válogatottnak – fogalmazott Éles.

A kiesés után természetesen előkerült Chema Rodríguez szövetségi kapitány felelőssége is. Éles József szerint egy ilyen kudarc után mindig lehet vitatkozni a döntéseken, de a pályán elkövetett hibákért nem lehet mindent a kapitány nyakába varrni.

– Egy kapitánynak mindig van szerepe. Utólag mindig könnyű azt mondani, hogy ezt vagy azt kellett volna csinálni. De egy hetest nem a kapitány lő be, egy eladott labdát nem a kapitány ad el, és egy nem elvállalt helyzetet sem ő nem vállal el. Ha én lettem volna a szövetségi kapitány, az utolsó támadásnál biztosan lehoztam volna a kapust. Legalább a két gólért támadtunk volna, mert kétgólos győzelemnél már hetesek jöttek volna. Hét a hat ellen könnyebb a jobb helyzetet megtalálni, mint hat a hat ellen, amikor már nagyon nehéz volt támadni – mondta Éles.

A sportági hagyományok alapján Magyarország mellett Hollandia és Ausztria számíthat leginkább szabadkártyára. Magyarország mellett a következők szólnak: A legutóbbi három kézilabda-világbajnokságon egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, ezzel csak másik három ország büszkélkedhet.

A selejtezőn csupán egy góllal maradt alul, ezt még Ausztria mondhatja el.

Magyarország 2027-ben női világbajnokságot rendez, az IHF-nek is érdeke a jó viszony.

Magyarország még sohasem élt szabadkártyával.

A magyar kézilabda legendája szerint nem egyszerűen egy-egy kihagyott hetesről vagy elrontott támadásról van szó, hanem arról, hogy a magyar csapatból évek óta hiányzik az a játékos, aki a legnagyobb nyomás alatt is magára meri venni a felelősséget.