Nincs kegyelem, beleálltak a legendák az elbukott válogatottba

Hiábavaló győzelem, Magyarország csak egy góllal, 31-30-ra nyert Szerbia ellen Veszprémben, összesítésben 61-60-ra alulmaradt déli szomszédainkkal szemben, ezzel a Chema Rodríguez által irányított férficsapat nem lesz ott a világbajnokságon. A magyar kézilabda válságban van, hiszen így az olimpiai szereplés is messze került. A sportág legendái nem tettek lakatot a szájukra, keményen bírálták a válogatott teljesítményét.

Molnár László
2026. 05. 18. 18:46
Magyarország nem jutott ki a világbajnokságra, a sportág korábbi klasszisai szerint ennek több oka van Fotó: Ladóczki Balázs
Chema Rodriguez sokak szerint a találkozó végén eltaktikázta magát      Fotó: Ladóczki Balázs

Éles József szerint a vagányság és egy igazi vezér hiányzik elsősorban a csapatból

A korábbi világklasszis átlövő szerint óriási csalódás, hogy Magyarország nem tudott kijutni a világbajnokságra, miközben a sportág itthon minden támogatást megkap ahhoz, hogy ennél sokkal többre legyen képes. Éles József úgy gondolja, a magyar kézilabda-válogatott jelenlegi legnagyobb problémája az, hogy hiányzik belőle az a vagányság, az a vezéralkat és az az egyéni minőség, amely a döntő pillanatokban képes lenne eldönteni egy ilyen párharcot.

– Az 57-58. percig úgy állt a csapat, hogy kint vagyunk a világbajnokságon. Aztán utána kicsit lefagyott minden. Ezt már nagyon rosszul élte meg az ember. A kiesés azért különösen fájó, mert a magyar kézilabdának nem ott kellene tartania, hogy egy ilyen párharc után szabadkártyában kell reménykednie. Csalódottságot érez az ember, mert szerintem a magyar válogatottnak ott kellene lennie egy világbajnokságon. Nem mondom, hogy feltétlenül az első nyolcban, de a 9-10. hely környékén ott lenne a helye ennek a válogatottnak – fogalmazott Éles.

A kiesés után természetesen előkerült Chema Rodríguez szövetségi kapitány felelőssége is. Éles József szerint egy ilyen kudarc után mindig lehet vitatkozni a döntéseken, de a pályán elkövetett hibákért nem lehet mindent a kapitány nyakába varrni.

– Egy kapitánynak mindig van szerepe. Utólag mindig könnyű azt mondani, hogy ezt vagy azt kellett volna csinálni. De egy hetest nem a kapitány lő be, egy eladott labdát nem a kapitány ad el, és egy nem elvállalt helyzetet sem ő nem vállal el. Ha én lettem volna a szövetségi kapitány, az utolsó támadásnál biztosan lehoztam volna a kapust. Legalább a két gólért támadtunk volna, mert kétgólos győzelemnél már hetesek jöttek volna. Hét a hat ellen könnyebb a jobb helyzetet megtalálni, mint hat a hat ellen, amikor már nagyon nehéz volt támadni – mondta Éles.

A sportági hagyományok alapján Magyarország mellett Hollandia és Ausztria számíthat leginkább szabadkártyára. Magyarország mellett a következők szólnak:

  • A legutóbbi három kézilabda-világbajnokságon egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, ezzel csak másik három ország büszkélkedhet.
  • A selejtezőn csupán egy góllal maradt alul, ezt még Ausztria mondhatja el.
  • Magyarország 2027-ben női világbajnokságot rendez, az IHF-nek is érdeke a jó viszony.
  • Magyarország még sohasem élt szabadkártyával.

A magyar kézilabda legendája szerint nem egyszerűen egy-egy kihagyott hetesről vagy elrontott támadásról van szó, hanem arról, hogy a magyar csapatból évek óta hiányzik az a játékos, aki a legnagyobb nyomás alatt is magára meri venni a felelősséget.

– Én mindig azt mondtam, és ez volt a hitvallásom, hogy egy válogatottba mindig kell egy olyan játékos, aki egy kicsit más. Aki a saját kvalitásai miatt kiemelkedik a többiek közül. Minél több ilyen van, annál jobb – mondta Éles, aki hozzátette, a kiesés után a legfontosabb kérdés az, hogyan tud talpra állni a csapat.

– Egy profi sportolót ez mindenképpen elgondolkoztat. De bármilyen fájdalmas, az élet megy tovább. Nem azzal kell foglalkozni, milyen volt a múlt, hanem azzal, milyen legyen a jövő – tette hozzá végül Éles József.

Férfi-kézilabdavilágbajnoki selejtezők, a visszavágók eredményei:

  • Magyarország–Szerbia 31-30, a vb-re kijutott Szerbia, 61-60-as összesítéssel.
  • Norvégia–Törökország 37-30, a vb-re kijutott Norvégia, 80-60-as összesítéssel.
  • Lengyelország–Ausztria 30-30, a vb-re kijutott Lengyelország, 56-55-ös összesítéssel.
  • Hollandia–Görögország 33-38, a vb-re kijutott Görögország, 67-60-as összesítéssel.
  • Olaszország–Svájc 38-31, a vb-re kijutott Olaszország, 67-63-as összesítéssel.
  • Franciaország–Csehország 36-31, a vb-re kijutott Franciaország, 73-57-es összesítéssel.
  • Szlovénia–Montenegró 31-29, a vb-re kijutott Szlovénia, 60-57-es összesítéssel.
  • Feröer–Bosznia-Hercegovina 33-28, a vb-re kijutott Feröer, 57-50-es összesítéssel.
  • Izrael–Spanyolország 29-36, a vb-re kijutott Spanyolország, 68-56-os összesítéssel.
  • Észak-Macedónia–Szlovákia  38-23, a vb-re kijutott Észak-Macedónia, 69-47-es összesítéssel.

 

 

