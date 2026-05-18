Megoldódhat a rejtély? Előkerültek a Maldív-szigeteken szerencsétlenül járt olasz búvárok holttestei

Megtalálták annak a négy olasz búvárnak a holttestét, aki május 14-én Maldív-szigeteken egy víz alatti barlang mélyén rekedt – közölte hétfőn az olasz külügyminisztérium és a maldív-szigeteki hadsereg (MNDF).

Forrás: MTI2026. 05. 18. 17:23
Ahmed Saám maldív-szigeteki kormányszóvivő szerint a holttesteket nagyjából egy helyen találták meg, a barlang harmadik és egyben legnagyobb szegmensében. Hozzátette, hogy a holttestek közül kettőt kedden, további kettőt pedig szerdán próbálnak felszínre hozni.

Egy ötödik olasz állampolgár, a búvároktató szerepét is ellátó kutató holttestét már korábban megtalálták a barlang bejáratánál.

A tragédia, amelynek oka mindmáig tisztázatlan, a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő víz alatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.

A Maldív-szigeteken szabadidős búvárkodás legfeljebb 30 méteres mélységig engedélyezett. A mentési akcióban egy maldív-szigeteki katonai búvár is életét vesztette keszonbetegségben, ami jelzi a munkálatok nehézségét és veszélyességét, amelyeket a rossz időjárási körülmények is bonyolítanak.

 

