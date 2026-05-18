Megoldódhat a rejtély? Előkerültek a Maldív-szigeteken szerencsétlenül járt olasz búvárok holttestei

Ahmed Saám maldív-szigeteki kormányszóvivő szerint a holttesteket nagyjából egy helyen találták meg, a barlang harmadik és egyben legnagyobb szegmensében. Hozzátette, hogy a holttestek közül kettőt kedden, további kettőt pedig szerdán próbálnak felszínre hozni.

Egy ötödik olasz állampolgár, a búvároktató szerepét is ellátó kutató holttestét már korábban megtalálták a barlang bejáratánál.

A tragédia, amelynek oka mindmáig tisztázatlan, a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő víz alatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.