A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat – jellemzően mobiltelefonokat – bejuttatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés-végrehajtási intézetekben – közölte a BvOP.
Ártatlannak tűnő csomagokra bukkantak a budapesti börtön területén, fotókon mutatjuk, mit találtak bennük
Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a Budapesti Fegyház és Börtön területén – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).
A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak az intézményekben a tiltott tárgyak, 2021-hez képest
a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkal csökkent.
A büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat talál. A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka a mobiltelefonokat tartalmazó burgonyák esetében is szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen – írták.
