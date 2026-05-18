börtönbudapesti fegyház és börtönbudapesti

Ártatlannak tűnő csomagokra bukkantak a budapesti börtön területén, fotókon mutatjuk, mit találtak bennük

Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a Budapesti Fegyház és Börtön területén – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 18. 15:38
illusztráció Fotó: Molcsányi Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat – jellemzően mobiltelefonokat – bejuttatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés-végrehajtási intézetekben – közölte a BvOP.

Fotó: BVOP

A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak az intézményekben a tiltott tárgyak, 2021-hez képest 

a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkal csökkent. 

A büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat talál. A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka a mobiltelefonokat tartalmazó burgonyák esetében is szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen – írták.

Fotó: BVOP

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu