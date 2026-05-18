Ukrajnában fogták el a magyar szexuális erőszaktevőt, miután nemzetközi körözést adtak ki ellene + videó

A férfit a magyar bíróság jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte egy nevelése, gondozása alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt. Az elítélt a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt elérhetetlenné vált, ezért

a magyar hatóságok nemzetközi körözését kezdeményezték.

Hogy megtalálják, az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajnában fogták el.