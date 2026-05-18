Ukrajnában fogták el a magyar szexuális erőszaktevőt, miután nemzetközi körözést adtak ki ellene + videó

Brutális, amit művelt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 05. 18. 14:11
Ukrajnában fogták el a magyar szexuális ragadozót Forrás: Police
A férfit a magyar bíróság jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte egy nevelése, gondozása alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt. Az elítélt a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt elérhetetlenné vált, ezért 

a magyar hatóságok nemzetközi körözését kezdeményezték.

Hogy megtalálják, az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajnában fogták el.

P. Szilárd kiadatására a magyar hatóságok számára május 15-én került sor.

Az elfogás sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult a két ország bűnüldöző szervei közötti gyors és hatékony információcsere, valamint az Interpol nemzeti irodái közötti szakmai együttműködés. 

Az ügy ismét rávilágít arra, hogy a partnerhatóságok közötti szoros koordináció és a nemzetközi kapcsolatrendszer kulcsszerepet játszik a körözött személyek felkutatásában és elfogásában, akik hosszú távon sem kerülhetik el a felelősségre vonást, és a határon túl sem bújhatnak el az igazságszolgáltatás elől – írták. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
