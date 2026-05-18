Orosz dróntámadások érték az Odessza felé tartó kereskedelmi hajókat

Odessza térségét is támadták

Az éjszaka folyamán Odessza több kerületét is dróncsapások érték. A jelentések szerint lakóépületek is megrongálódtak, és civil sérültek is vannak: egy 59 éves férfi és egy 11 éves gyermek is megsérült a támadásokban.

A helyi hatóságok szerint a helyzet továbbra is feszült, a térségben pedig fokozott légvédelmi készültség van érvényben.