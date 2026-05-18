Rendkívüli

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Rendkívüli

Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Pétert egy volt alkotmánybíró

dróntámadásorosz-ukrán háborúkikötőOdesszakereskedelmi hajóorosz

Orosz dróntámadások érték az Odessza felé tartó kereskedelmi hajókat

Ukrán közlések szerint orosz dróntámadás ért több, az odesszai kikötők felé tartó kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren. A beszámolók alapján legalább három különböző hajó került dróntámadás alá, amelyek nemzetközi tengeri folyosón haladtak az ukrán kikötők irányába.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 18. 13:14
Illusztráció Odessza kikötő Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A becsapódásokat követően fedélzeti tüzek keletkeztek, amelyeket a személyzetnek sikerült eloltania, sérültekről azonban nem érkezett jelentés, közölte Oleh Kiper, az Odesszai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője.

Orosz dróntámadás egy panamai zászló alatt közlekedő hajó ellen is

A hatósági közlések szerint a támadások nem álltak meg: reggel egy panamai zászló alatt hajózó teherhajót is dróncsapás ért, amely az Odessza megyei Csornomorszk kikötője felé tartott. A jármű megrongálódott, és tűz keletkezett a fedélzeten, amelyet az ott tartózkodó legénység oltott el.

A sérült hajó ennek ellenére folytatni tudta útját a kikötők felé.

Odessza térségét is támadták

Az éjszaka folyamán Odessza több kerületét is dróncsapások érték. A jelentések szerint lakóépületek is megrongálódtak, és civil sérültek is vannak: egy 59 éves férfi és egy 11 éves gyermek is megsérült a támadásokban.

A helyi hatóságok szerint a helyzet továbbra is feszült, a térségben pedig fokozott légvédelmi készültség van érvényben.

Borítókép: Illusztráció. Odessza kikötő (Fotó: Képernyőkép) 

add-square Orosz–ukrán háború

A végső csapás előkészítésére képzik ki erőiket: hadgyakorlatot tart Belarusszia és Oroszország

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu