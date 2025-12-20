Odessza: Hatalmas a káosz az orosz csapások után

Rakéták és drónok sorozata rázta meg az ukrán várost, miközben a hivatalos adatok szerint folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sérültek száma. A támadások nem csupán lakóövezetek és kikötői létesítmények közelében okoztak pusztítást, hanem az egész Odessza mindennapi működését is megbénították: áramkimaradások, fűtési gondok és közlekedési zavarok nehezítik a túlélést egyre több városrészben. A régiót ért támadásokról lapunk korábban is beszámolt már.

Odessza régiót súlyos csapássorozat rázta meg. Fotó: AFP