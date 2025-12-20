Rakéták és drónok sorozata rázta meg az ukrán várost, miközben a hivatalos adatok szerint folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sérültek száma. A támadások nem csupán lakóövezetek és kikötői létesítmények közelében okoztak pusztítást, hanem az egész Odessza mindennapi működését is megbénították: áramkimaradások, fűtési gondok és közlekedési zavarok nehezítik a túlélést egyre több városrészben. A régiót ért támadásokról lapunk korábban is beszámolt már.
Odessza: Hatalmas a káosz az orosz csapások után
Rakéták és drónok célzott támadásai sújtották Ukrajnát, ahol tovább nőtt az áldozatok száma. A csapások megbénították Odessza régiójában az energiaellátást és a közlekedést, miközben a mentési munkálatokat is folyamatos légiriadók nehezítették.
A folyamatos légiriadók és az újabb detonációk hangja közepette a mentési és sürgősségi egységek is komoly akadályokkal szembesülnek, miközben egyre drámaibb részletek derülnek ki az áldozatokról és a támadások körülményeiről.
A hatóságok szerint nem véletlenszerű csapásokról van szó: a célpontok és az időzítés is tudatosan megválasztottnak tűnik. Mindeközben a háttérben stratégiai döntések születnek, amelyek nemcsak Odessza, hanem az egész déli régió jövőjét befolyásolhatják.
A légicsapás következményeiről részletesen számolt be cikkében az Origo.
Borítókép: Ukrán tűzoltók szolgálat közben (Fotó: AFP)
Az orosz különmegbízott Trump emberével tárgyal
A tárgyalások Miamiban folytatódnak.
Menczer Tamás: Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza nyerje meg a választást
Zelenszkij korábbi külügyminisztere kimondta: a Tisza ukránpárti és háborúpárti – hívta fel a figyelmet Facebookon közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.
Elfogyott a türelem, Amerika támadást indított
Pete Hegseth hadügyminiszter tett bejelentést.
Ukrajna nem áll le
Drónnal támadták az orosz árnyékflotta egyik tankerét a Földközi-tengeren.
Az orosz különmegbízott Trump emberével tárgyal
A tárgyalások Miamiban folytatódnak.
Menczer Tamás: Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza nyerje meg a választást
Zelenszkij korábbi külügyminisztere kimondta: a Tisza ukránpárti és háborúpárti – hívta fel a figyelmet Facebookon közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.
Elfogyott a türelem, Amerika támadást indított
Pete Hegseth hadügyminiszter tett bejelentést.
Ukrajna nem áll le
Drónnal támadták az orosz árnyékflotta egyik tankerét a Földközi-tengeren.
