Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

régióodesszatámadás

Odessza: Hatalmas a káosz az orosz csapások után

Rakéták és drónok célzott támadásai sújtották Ukrajnát, ahol tovább nőtt az áldozatok száma. A csapások megbénították Odessza régiójában az energiaellátást és a közlekedést, miközben a mentési munkálatokat is folyamatos légiriadók nehezítették.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 10:26
Ukrán tűzoltók szolgálatban.
Ukrán tűzoltók szolgálatban. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rakéták és drónok sorozata rázta meg az ukrán várost, miközben a hivatalos adatok szerint folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sérültek száma. A támadások nem csupán lakóövezetek és kikötői létesítmények közelében okoztak pusztítást, hanem az egész Odessza mindennapi működését is megbénították: áramkimaradások, fűtési gondok és közlekedési zavarok nehezítik a túlélést egyre több városrészben. A régiót ért támadásokról lapunk korábban is beszámolt már.

Odessza régiót súlyos csapássorozat rázta meg.
Odessza régiót súlyos csapássorozat rázta meg. Fotó: AFP

A folyamatos légiriadók és az újabb detonációk hangja közepette a mentési és sürgősségi egységek is komoly akadályokkal szembesülnek, miközben egyre drámaibb részletek derülnek ki az áldozatokról és a támadások körülményeiről.

A hatóságok szerint nem véletlenszerű csapásokról van szó: a célpontok és az időzítés is tudatosan megválasztottnak tűnik. Mindeközben a háttérben stratégiai döntések születnek, amelyek nemcsak Odessza, hanem az egész déli régió jövőjét befolyásolhatják. 

A légicsapás következményeiről részletesen számolt be cikkében az Origo.

Borítókép: Ukrán tűzoltók szolgálat közben (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin évértékelője: Oroszország diktálja a béke feltételeit

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu