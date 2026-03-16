Kisebbségeket fenyeget és gyerekeket sodor életveszélybe az ukrán halállista

A kárpátaljai magyar közösség számára a Mirotvorec, a „nemzet ellenségeit” listázó ukrán adatbázis létezése nem elméleti jogi kérdés, hanem a mindennapi félelem forrása. Az ukrán nacionalisták által üzemeltetett oldal módszeresen gyűjti és teszi közzé a kárpátaljai magyar politikusok, tisztségviselők és egyszerű magánszemélyek legérzékenyebb adatait – születési dátumokat, pontos lakcímeket, sőt útlevélszámokat is. Ez a gyakorlat súlyos, közvetlen fenyegetést jelent a nemzeti kisebbség számára, hiszen bárkit, aki fel meri emelni a szavát a jogfosztás ellen, „Ukrajna ellenségeként” bélyegeznek meg.

Orbán Viktor miniszterelnök szerepeltetése a Mirotvorec halállistáján már-már nyílt felbujtással ér fel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A halállista dermesztő hatással van a közösségre: a célkeresztbe került vezetők és civilek ellen elkövetett verbális és fizikai agresszió a mindennapok részévé vált.

A lista élén a magyar érdekképviselet legfontosabb alakjai állnak, akiket Kijev módszeresen próbál kriminalizálni. Elsők között került fel az oldalra Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, valamint Bocskor Andrea kárpátaljai születésű európai parlamenti képviselő.

Bocskor ellen azért indítottak hajtóvadászatot, mert az európai porondon mert beszélni a kárpátaljai magyarokat érő rendszerszintű jogsértésekről.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban a PACE ülésén döbbenetes példával illusztrálta a helyzet súlyosságát: elmondta, hogy van olyan magyar EP-képviselő, aki a fenyegetettség miatt nem mer hazatérni a családjához az ünnepekre.

Nyílt felbujtással ér fel a listázás

A magyar politikusok közül felkerült a listára Szijjártó Péter mellett Várhelyi Olivér uniós biztos is. Kijev tehát mindenkit ellenségnek tekint, aki a nemzetközi jog és a kisebbségi garanciák betartását követeli tőle.

Egy olyan országnak, amely halállistát vezet, „valóban” az Európai Unióban van a helye – mutatott rá ironikusan Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Különösen veszélyes és felháborító Orbán Viktor miniszterelnök szerepeltetése az adatbázisban. A kormányfő azért került fel a halállistára, mert Magyarország következetesen, az orosz–ukrán háború kezdetétől a békepárti álláspontot hangoztatta, és megtagadta a fegyverszállításokat.

Az, hogy Volodimir Zelenszkij elnök a napokban halálos fenyegetést intézett a magyar kormányfő ellen, a Mirotvorec-listázással együtt már-már nyílt felbujtás, amely radikális egyéneket vagy titkosszolgálati ügynököket közvetlen fizikai erőszakra biztathat. Egy ilyen „célkeresztbe helyezés” egy háborús pszichózisban égő országban felér egy merényletre való felszólítással.