Zelenszkij két tűz között: Brüsszel új feltétele nem fog tetszeni az ukránoknak

Brüsszel újabb feltételekhez kötheti az Ukrajnának szánt hatalmas pénzügyi támogatásokat. Volodimir Zelenszkijnek a kilencvenmilliárd eurós csomag egy részének megszerzéséhez olyan adóemeléseket és vitatott reformokat kellene elfogadtatnia, amelyek jelentős társadalmi ellenállást válthatnak ki Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 17:39
Illusztráció Forrás: AFP
A támogatási csomag 8,4 milliárd eurós részének makrofinanszírozási eleme érintett az intézkedésben. Az uniós országok hétfőn jutottak megállapodásra a program feltételrendszeréről.

A tájékoztatás szerint Kijevnek a források lehívásához olyan jogszabályt kellene elfogadnia, amely a legfeljebb 150 euró értékű külföldi csomagküldeményekre húszszázalékos áfát vezetne be. A tervek alapján Ukrajna már júniusban hozzájuthatna az első részhez, ezt szeptemberben követhetné a második, míg a harmadik részletet még az év vége előtt folyósíthatnák, amennyiben a szükséges változtatások megvalósulnak.

A brüsszeli kritérium lényegében ugyanazt a feltételt tükrözi, amelyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy újabb, hétszázmillió dolláros támogatási kifizetéshez kapcsolt. Az Európai Bizottság az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segítség egyes követelményeit az IMF elvárásaival hangolja össze.

Az adóintézkedések azonban komoly ellenállást váltanak ki Ukrajnában, ami kérdésessé teheti a parlamenti jóváhagyást. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nem lát elegendő támogatást a törvény elfogadásához.

Ukrajna pénzügyminisztériuma a hírügynökséggel azt közölte, hogy a kabinet tovább dolgozik az Európai Unióval kötendő megállapodás és a kapcsolódó feltételek véglegesítésén, mielőtt a Legfelső Tanács elé kerülne ratifikálásra.

Az ukrán társadalom általában elutasító az olyan kezdeményezésekkel szemben, amelyek nagyobb adóterheket eredményeznek, még akkor is, ha a pluszforrásokra a hadsereg működésének finanszírozása miatt lenne szükség. 

Emellett bizonyos intézkedések az ország európai uniós csatlakozási folyamatának feltételei közé tartoznak. 

A források arról is beszámoltak, hogy az IMF és az Európai Unió egy másik érzékeny adóügyi változtatás egyéves elhalasztásáról is egyezségre jutott. Ez a módosítás azon ukrán vállalkozók körének kiszélesítését érintené, akiknek kötelezővé válna az áfafizetés.

A Nemzetközi Valutaalap május végére tervezi az Ukrajnának nyújtott támogatási program felülvizsgálatát.

 Elképzelhető, hogy az IMF későbbre halasztja a nemzetközi küldemények megadóztatására vonatkozó elvárást, ami enyhíthetné a kormányra nehezedő nyomást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
