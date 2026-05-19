Zelenszkij két tűz között: Brüsszel új feltétele nem fog tetszeni az ukránoknak

A támogatási csomag 8,4 milliárd eurós részének makrofinanszírozási eleme érintett az intézkedésben. Az uniós országok hétfőn jutottak megállapodásra a program feltételrendszeréről.

A tájékoztatás szerint Kijevnek a források lehívásához olyan jogszabályt kellene elfogadnia, amely a legfeljebb 150 euró értékű külföldi csomagküldeményekre húszszázalékos áfát vezetne be. A tervek alapján Ukrajna már júniusban hozzájuthatna az első részhez, ezt szeptemberben követhetné a második, míg a harmadik részletet még az év vége előtt folyósíthatnák, amennyiben a szükséges változtatások megvalósulnak.

A brüsszeli kritérium lényegében ugyanazt a feltételt tükrözi, amelyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy újabb, hétszázmillió dolláros támogatási kifizetéshez kapcsolt. Az Európai Bizottság az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segítség egyes követelményeit az IMF elvárásaival hangolja össze.

Az adóintézkedések azonban komoly ellenállást váltanak ki Ukrajnában, ami kérdésessé teheti a parlamenti jóváhagyást. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő úgy nyilatkozott, hogy jelenleg nem lát elegendő támogatást a törvény elfogadásához.