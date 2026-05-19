Vlagyimir Putyin kínai megbeszélései során a világ legsúlyosabb nemzetközi válságai is napirendre kerülnek Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes szerint – számolt be cikkében az IZ.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a felek minden fontos kérdést áttekintenek, beleértve a jelenlegi globális helyzet legkritikusabb konfliktusait és válságait is.

Rudenko szerint az orosz és kínai fél közötti egyeztetések témaköre rendkívül széles. Kiemelte, hogy a tárgyalásokon nemcsak a nemzetközi ügyek kerülnek szóba, hanem a két ország kapcsolatát érintő kérdések is – írta meg korábban lapunk is.

