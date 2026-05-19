Először azt hitték, tragikus baleset történt a világmárka alapítójával, most annyira gyanús a fia, hogy egymillió eurót kell fizetnie, hogy szabadlábon védekezhessen

Egymillió eurós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet Jonathan Andic, akit édesapja, a Mango divatvállalat alapítójának megölésével gyanúsítanak – közölte az ügyben eljáró martorelli bíróság kedden.

2026. 05. 19. 18:32
A bíróság korlátozó intézkedéseket rendelt el, a férfinak le kellett adnia útlevelét, nem hagyhatja el az országot, és hetente jelentkeznie kell a kijelölt hatóság előtt. Az Andic család közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták Jonathan ártatlanságát, az érvényes bizonyítékok hiányát.

Spanyolország egykori ötödik leggazdagabb embere 2024 decemberében kirándulás közben vesztette életét, miután lezuhant egy 150 méter magas szikláról. Halálát kezdetben balesetnek vélték, ezért ideiglenesen le is zárták az ügyet.

A rendőrség tavaly októberben kezdeményezte a nyomozás folytatását, mert ellentmondásokat találtak a szerencsétlenség egyetlen szemtanújának, az áldozat fiának két vallomásában. Továbbá az elhunyt férfi barátnője arról számolt be a hatóságoknak, hogy rossz volt a kapcsolat az apa és a fiú között.

A törökországi születésű Isak Andic 1984-ben Barcelonában nyitotta meg első Mango ruhaüzletét, amely negyven év alatt több mint 2800 boltból álló hálózattá nőtt, több mint 16 ezer alkalmazottal világszerte, tulajdonosának vagyonát pedig 4,5 milliárd euróra becsülték.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
