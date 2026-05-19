Felfegyverkezve elkövetett rablás miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 22 és egy 39 éves kesznyéteni férfival szemben. A gyanúsítottak május 17-én kora délután baltával fenyegettek meg egy ott dolgozó férfit, hogy adja át a telefonját és az értékeit. Ezt követően a rablók megverték a pásztort, majd elkergették a tanyáról.
Baltával fenyegették a pásztort a haramiák, meg is kaparintották a telefonját
Már a tanyavilág sem a régi.
A bejelentést követően a rendőrök pár órán belül azonosították, majd elfogták a tetteseket. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett rablók letartóztatását.
