Baltával fenyegették a pásztort a haramiák, meg is kaparintották a telefonját

Felfegyverkezve elkövetett rablás miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 22 és egy 39 éves kesznyéteni férfival szemben. A gyanúsítottak május 17-én kora délután baltával fenyegettek meg egy ott dolgozó férfit, hogy adja át a telefonját és az értékeit. Ezt követően a rablók megverték a pásztort, majd elkergették a tanyáról.