Elmarad az egyik népszerű nyári fesztivál, itt az indoklás

Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos Sétatér fesztivált a pécsi önkormányzat rendezvényszervező cége, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. – tájékoztatta a társaság.

Forrás: MTI2026. 05. 19. 12:40
Ugyanakkor közölték: nyáron számos program lesz Pécsen. Június 5-én és 6-án a Római fesztivál hívja időutazásra a Sopianae öröksége iránt érdeklődőket, július 2. és 5. között pedig érkezik a jubileumi, 10. Zsolnay-fényfesztivál, amely több mint harminc fényalkotással öltözteti díszbe a belvárost. Az augusztust a Szamárfül gyerekfesztivál zárja augusztus 28. és 30. között.

A Zsolnay-negyedben a Pirogránit esték sorozatot június 6-án a Lázár Tesók koncertje nyitja, amelyet olyan különlegességek követnek, mint Csákányi Eszter és Hajdu Steve kabaréestje, Kalmus Felicián kerti partija, vagy a Metronóm Jazz Klub nívós koncertjei.

A színházkedvelők június 23-án Pintér Béla és Társulata Kabuki című előadását láthatják, a történelem és a művészet rajongóit pedig az Életre kelő szecesszió tematikus napja és a Múzeumok éjszakája programjai várják.

A szezon kiemelkedő képzőművészeti eseménye a Vasarely 120 – kortárs reflexiók című kiállítás lesz az m21 Galériában (május 28. – szeptember 29.). Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából a tárlat izgalmas párbeszédet teremt a világhírű pécsi mester több mint húsz alkotása és huszonegy neves kortárs művész reflexiói között. A tárlat élményvilágát július 2-tól a Hommage á Vasarely by Light című fényművészeti kiállítás egészíti ki – olvasható a közleményben.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
