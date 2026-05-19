Elmarad az egyik népszerű nyári fesztivál, itt az indoklás

Ugyanakkor közölték: nyáron számos program lesz Pécsen. Június 5-én és 6-án a Római fesztivál hívja időutazásra a Sopianae öröksége iránt érdeklődőket, július 2. és 5. között pedig érkezik a jubileumi, 10. Zsolnay-fényfesztivál, amely több mint harminc fényalkotással öltözteti díszbe a belvárost. Az augusztust a Szamárfül gyerekfesztivál zárja augusztus 28. és 30. között.

A Zsolnay-negyedben a Pirogránit esték sorozatot június 6-án a Lázár Tesók koncertje nyitja, amelyet olyan különlegességek követnek, mint Csákányi Eszter és Hajdu Steve kabaréestje, Kalmus Felicián kerti partija, vagy a Metronóm Jazz Klub nívós koncertjei.