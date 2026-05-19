Bár volt engedélye a roncsautóból leselkedő vadásznak, nem akart a szabályok szerint játszani

Orvvadászat bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség egy ötvenes éveiben járó férfival szemben, aki illegálisan kialakított etetőhelyen orvvadászott egy roncsautóból, míg a munkahelyéről értékes halakat lopott el – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 19. 11:44
A férfi egy, a helyszínen hagyott roncsautóból vadászlest alakított ki, hogy a lőfegyverével vadat ejtsen el: egyenként körülbelül 50 kilogrammos vadmalacokat lőtt ki, amelyeket feldolgozott és elfogyasztott.

A vádlott emellett gépkocsivezetőként dolgozott egy Fonyód környéki tógazdaságban, és még 2023 decemberében azt kapta feladatul, hogy az egyik tóból lehalászott halakat szállítása át a teleltető tavakba.

A férfi a szállítás során ellopott kilenc, összesen 23,55 kilogrammnyi, csaknem 180 ezer forint értékű süllőt, azokat zsákban az általa használt teherautó vezetőfülkéjébe rejtette, azonban a cége munkatársai ellenőrizték, így a kár végül megtérült.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés, pénzbüntetés és foglalkozástól eltiltás kiszabására, illetőleg a vádlott pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt – áll a közleményben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
