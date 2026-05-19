Erre Putyin biztosan nem számított: az amerikai média lerántotta a leplet az Ukrajnával kapcsolatos kínai álláspontról

A kínai és az amerikai elnök széles körű egyeztetést folytatott Pekingben, amelyen Ukrajna mellett a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is szóba került.

Trump állítólag azt vetette fel, hogy az Egyesült Államoknak, Kínának és Oroszországnak közösen kellene fellépnie a hágai testülettel szemben, mivel szerinte érdekeik ezen a téren egybeesnek.

A Trump-adminisztráció korábban többször is élesen bírálta az ICC-t. Washington szerint a bíróság politikailag elfogult, visszaél a hatalmával, figyelmen kívül hagyja az amerikai szuverenitást, és túllépi a hatáskörét. Egyes amerikai tisztviselők egyenesen úgy vélik, hogy a szervezetet az Egyesült Államok elleni „jogi hadviselés” eszközeként használják.

A hír különösen érzékeny időpontban került nyilvánosságra, mivel Putyin kedden újabb látogatásra érkezik Kínába, ahol ismét Hszi Csin-pinggel tárgyal. A kétnapos látogatás egybeesik a kínai–orosz barátsági szerződés aláírásának 25. évfordulójával.

Putyin még 2022 februárjában, néhány héttel az ukrajnai invázió előtt járt Pekingben, ahol a két ország meghirdette az úgynevezett „korlátok nélküli” stratégiai partnerséget.