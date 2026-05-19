Erre Putyin biztosan nem számított: az amerikai média lerántotta a leplet az Ukrajnával kapcsolatos kínai álláspontról

Vlagyimir Putyin aligha számított arra, hogy legfontosabb szövetségese részéről ilyen kijelentés hangzik el az ukrajnai háborúról. Amerikai források szerint Hszi Csin-ping a Donald Trumppal folytatott pekingi tárgyalásán arról beszélt, hogy az orosz elnök idővel akár meg is bánhatja az Ukrajna elleni invázió elindítását. A kiszivárgott részletek azért különösen figyelemre méltók, mert a kínai vezető korábban nyilvánosan soha nem fogalmazott meg ilyen egyértelmű véleményt Putyin döntéséről és a háborúról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 11:17
Hszi Csin-ping kínai elnök üdvözli Donald Trump amerikai elnököt (Ftó: AFP)
A kínai és az amerikai elnök széles körű egyeztetést folytatott Pekingben, amelyen Ukrajna mellett a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is szóba került. 

Trump állítólag azt vetette fel, hogy az Egyesült Államoknak, Kínának és Oroszországnak közösen kellene fellépnie a hágai testülettel szemben, mivel szerinte érdekeik ezen a téren egybeesnek.

A Trump-adminisztráció korábban többször is élesen bírálta az ICC-t. Washington szerint a bíróság politikailag elfogult, visszaél a hatalmával, figyelmen kívül hagyja az amerikai szuverenitást, és túllépi a hatáskörét. Egyes amerikai tisztviselők egyenesen úgy vélik, hogy a szervezetet az Egyesült Államok elleni „jogi hadviselés” eszközeként használják.

A hír különösen érzékeny időpontban került nyilvánosságra, mivel Putyin kedden újabb látogatásra érkezik Kínába, ahol ismét Hszi Csin-pinggel tárgyal. A kétnapos látogatás egybeesik a kínai–orosz barátsági szerződés aláírásának 25. évfordulójával.

Putyin még 2022 februárjában, néhány héttel az ukrajnai invázió előtt járt Pekingben, ahol a két ország meghirdette az úgynevezett „korlátok nélküli” stratégiai partnerséget.

A washingtoni kínai nagykövetség és a Fehér Ház nem kommentálta az értesüléseket. A Trump-adminisztráció ugyan kiadott egy összefoglalót a pekingi csúcstalálkozóról, abban azonban sem Putyin, sem az ukrajnai háború nem szerepelt.

Közben az orosz–ukrán háború négy év után gyakorlatilag patthelyzetbe került. A harcokban egyre nagyobb szerepet kapnak a drónok, amelyeket Ukrajna egyre hatékonyabban vet be orosz katonai célpontok ellen.

Brendan Boyle amerikai kongresszusi képviselő szerint az ukrán hadsereg alapjaiban változtatta meg a modern hadviselést, és a drónháború mára a konfliktusok meghatározó elemévé vált.

Ukrajna vasárnap újabb dróntámadásokat hajtott végre Moszkva környékén. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ezek teljes mértékben indokolt válaszlépések voltak arra, hogy Oroszország a múlt héten minden korábbinál nagyobb légitámadást indított Kijev ellen.

A támadások egy háromnapos tűzszünet után történtek, amely Trump közvetítésével jött létre. A fegyvernyugvás lehetővé tette, hogy Putyin az éves győzelem napi katonai parádét ukrán dróntámadások veszélye nélkül tarthassa meg.

Borítókép: Donald Trump és Hszi Csin-ping (Fotó: AFP)

