Donald Trump Kínába látogat, hogy gazdasági és geopolitikai kérdésekben egyeztessen kínai kollégájával

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője. Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője válaszolt lapunk – a kínai találkozó kapcsán felmerült – kérdéseire. Elmondta: Nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai kérdésekben Trump meggyengülten megy Pekingbe.

2026. 05. 11. 11:36
Az amerikai és a kínai elnök (Fotó: AFP)
Az egyik legfontosabb téma a világhelyzet lesz, a geopolitikai helyzet, hiszen háború van Iránban, háború van Ukrajnában, mindezek a kérdések fel fognak merülni. A legfontosabb dolog, hogy ki áll jobban a két ország közül, ki tudja jobban érvényesíteni az érdekeit

– részletezte. A programvezető kitért rá, hogyha megnézzük a világhelyzetet, akkor Donald Trump vélhetően nem csak azért indította el az iráni háborút, illetve a venezuelai háborút, hogy egy diktatúrával leszámoljon, hanem azért is, hogy Kínával szemben jobb pozíciókat érjen el, hiszen Venezuela és Irán is Kínának egy komoly olajexportőre volt és egy komoly kereskedelmi partnere. 

De nagyon úgy tűnik, hogy ez az előny a tárgyalásokon – amit hozhatott volna egy Irán elleni győzelem – nem fog manifesztálódni, hiszen addig nem zárul le az iráni háború, és ha le is zárul, valószínűleg nem olyan eredménye lesz, amit Donald Trump várt volna

– fejtette ki, majd úgy folytatta, hogy nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai kérdésekben Trump meggyengülten megy Pekingbe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump vasárnap elutasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.

Gazdasági kérdés, ami egy egészen más terület, de azért a kettő nem választható el egymástól. Ott is úgy tűnik, hogy az a gondolat, hogy az Egyesült Államok Kínára tudja kényszeríteni az elképzeléseit, az nem valósul meg

– részletezte. A szakértő zárásul elmondta, hogy összességében az amerikai elnök egy nagyon hasznos és győztes találkozót fog proklamálni a találkozó után, de valójában azért kérdéses, hogy jelenleg kinek jobb a tárgyalási pozíciója.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
