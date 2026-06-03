Újra magukra hagynák a krízishelyzetben lévő nőket

A CitizenGo szerint radikális csoportok gyakorolnak nyomást az új kormányra, hogy helyezze hatályon kívül a szívhangrendeletet. Felhívják a figyelmet arra: az alaptörvény a fogantatástól védelmet követel a magzati élet számára. A rendelet csak összhangba hozza az orvosi gyakorlatot ezzel az elvvel. A petícióban arra kérik Hegedűs Zsoltot, hogy az életet válassza: ne a szívhangrendeletet vonják vissza, hanem erősebb védelmet nyújtanak az édesanyjuk méhében fejlődő kisbabáknak, és valódi segítséget a válsághelyzetben lévő várandósoknak!

Borítókép: Máthé Zsuzsa (Forrás: Facebook/Máthé Zsuzsa)