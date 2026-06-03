Máthé ZsuzsaszívhangrendeletHegedűs Zsolt

Újra magukra hagynák a krízishelyzetben lévő nőket

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Ha a szívhangrendeletet eltörlik, teljesen magukra hagyják ezeket a krízishelyzetben lévő nőket – vélekedett Máthé Zsuzsa, miután az egészségügyi miniszter magából kikelve arról beszélt, ez a rendelet szívtelen és csak tovább növelte az abortuszok számát. A KDNP képviselője szerint megdöbbentő Hegedűs Zsolt reak­ciója, és az is, hogy a Tisza-kormány elfordítja a fejét azoktól, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a figyelemre.

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 5:12
Máthé Zsuzsa (Forrás: Facebook/Máthé Zsuzsa)
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Meg kell nyomni a vészcsengőt

– Most meg kell nyomnunk a vészcsengőt, hiszen a miniszteri meghallgatásokon kiderült, hogy az új kormány nyitott a szívhangrendelet eltörlésére. Nekünk, kereszténydemokratáknak viszont az élet védelme az egyik legfontosabb küldetésünk – jelentette ki korábban Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője elmondta: a CitizenGo platformon petíció indult a szívhangrendelet védelmére. Arra kért mindenkit, minél többen írják alá ezt a CitizenGo-petíciót, minél többen álljanak ki a szívhangrendelet mellett. 

A CitizenGo szerint radikális csoportok gyakorolnak nyomást az új kormányra, hogy helyezze hatályon kívül a szívhangrendeletet. Felhívják a figyelmet arra: az alaptörvény a fogantatástól védelmet követel a magzati élet számára. A rendelet csak összhangba hozza az orvosi gyakorlatot ezzel az elvvel. A petícióban arra kérik Hegedűs Zsoltot, hogy az életet válassza: ne a szívhangrendeletet vonják vissza, hanem erősebb védelmet nyújtanak az édesanyjuk méhében fejlődő kisbabáknak, és valódi segítséget a válsághelyzetben lévő várandósoknak!

Borítókép: Máthé Zsuzsa (Forrás: Facebook/Máthé Zsuzsa)

 

 

 

 

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