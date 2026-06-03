Újra magukra hagynák a krízishelyzetben lévő nőket

Meg kell nyomni a vészcsengőt
– Most meg kell nyomnunk a vészcsengőt, hiszen a miniszteri meghallgatásokon kiderült, hogy az új kormány nyitott a szívhangrendelet eltörlésére. Nekünk, kereszténydemokratáknak viszont az élet védelme az egyik legfontosabb küldetésünk – jelentette ki korábban Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője elmondta: a CitizenGo platformon petíció indult a szívhangrendelet védelmére. Arra kért mindenkit, minél többen írják alá ezt a CitizenGo-petíciót, minél többen álljanak ki a szívhangrendelet mellett.
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