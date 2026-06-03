kézilabdaOTP Bank-Pick Szegedférfi kézilabda NB IONE VeszprémLigetvári PatrikMikler Roland
magyar

A Szeged búcsúzó legendája nem akármilyen dicséretet kapott a Veszprém bajnokától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A One Veszprém HC a szegedi második meccsen is legyőzte az OTP Bank-Pick Szegedet, így 2-0-s összesítéssel hódította el a férfikézilabda NB I bajnoki címét. A találkozó után a veszprémiek válogatott balátlövője, Ligetvári Patrik a mérkőzés hullámzását emelte ki, míg a szegediek kapusa, Mikler Roland elsősorban a sérülésekkel tizedelt idény következményeiről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 6:17
Ligetvári Patrik elégedetten értékelt a bajnoki cím megszerzése után
Ligetvári Patrik elégedetten értékelt a bajnoki cím megszerzése után Forrás: handballveszprem.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nagyon nehéz ilyen év végi mérkőzéseket lejátszani, főleg amikor búcsúzó játékosok vannak, mint például nálunk Rodrigo Corrales, Gasper Marguc vagy Bjarki Már Elísson,

illetve a másik oldalon ott van Bodó Richárd, akit Szegeden már nem is játékosnak, hanem legendának hívnak. A mai kézilabdában nagyon nehéz ennyi évet eltölteni egy ilyen topcsapatban, és ő maximálisan megtette a magáét.

A túloldalon érthetően csalódottan nyilatkozott Mikler Roland. A szegedi kapus szerint a második félidőben egyértelműen a Veszprém akarata érvényesült.

– A második félidőben elfogytunk. Sajnos azt éreztem a csapaton, hogy taktikailag és fizikailag is egyre nehezebb volt. Nem igazán tudok egy ilyen mérkőzés után bármit mondani. Sajnos két mérkőzésből sikerült a Veszprémnek megnyernie a bajnokságot.

Nem jöttek jól a szegedi sérülések

A rutinos játékos úgy látja, a veszprémi keret mélysége döntő különbséget jelentett a finálé során.

– Nyilván érezzük, hogy kissé előrébb tartanak. Talán többen vannak, talán a kritikus szituációkban jobban döntenek, jönnek a friss emberek. Nálunk rengeteg volt a sérült, nagyon hullámzó volt a szezonunk, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult.

Mikler szerint a Szeged a nehézségek ellenére kihozta a maximumot az idényből.

Nem vagyok elégedett, de elégedetlen sem. Azt gondolom, hogy amit tudtunk, kihoztuk ebből a szezonból. Még egyszer mondom: egyáltalán nem volt optimális idény. Amikor kicsit jöttünk volna föl a víz alól, akkor megint jött egy sérülés, megint valakinek baja lett. Folyamatosan valami húzott minket lefelé, így pedig nagyon nehéz magas szinten játszani.

A szegediek kapusa végül ismét a sérüléshullámot nevezte meg a döntő egyik kulcstényezőjeként.

– Úgy gondolom, hogy a sérüléseknek köszönhetően nem tudtunk úgy frissíteni, nem tudtunk minőségi cseréket behozni, vagy egyáltalán megfelelően készülni. Voltak olyan hetek, amikor gyakorlatilag az akadémiai csapatunkkal készültünk egy-egy mérkőzésre. Szóval ez a szezonunk nagyon-nagyon nem volt szerencsés. Persze mindenkit visz előre a szíve, mindenki nyerni akar, de egy ilyen Veszprémet nem lehet megverni, ha nincs meg nekünk is a két teljes sorunk, amely minőségi cseréket tud jelenteni.

Férfikézilabda NB I, bajnoki döntő, 2. mérkőzés:

OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC 34-36 (19-16)

A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2-0 a Veszprém javára.

Videón a nyilatkozatok:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu