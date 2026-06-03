A Szeged búcsúzó legendája nem akármilyen dicséretet kapott a Veszprém bajnokától

– Nagyon nehéz ilyen év végi mérkőzéseket lejátszani, főleg amikor búcsúzó játékosok vannak, mint például nálunk Rodrigo Corrales, Gasper Marguc vagy Bjarki Már Elísson,

illetve a másik oldalon ott van Bodó Richárd, akit Szegeden már nem is játékosnak, hanem legendának hívnak. A mai kézilabdában nagyon nehéz ennyi évet eltölteni egy ilyen topcsapatban, és ő maximálisan megtette a magáét.

A túloldalon érthetően csalódottan nyilatkozott Mikler Roland. A szegedi kapus szerint a második félidőben egyértelműen a Veszprém akarata érvényesült.

– A második félidőben elfogytunk. Sajnos azt éreztem a csapaton, hogy taktikailag és fizikailag is egyre nehezebb volt. Nem igazán tudok egy ilyen mérkőzés után bármit mondani. Sajnos két mérkőzésből sikerült a Veszprémnek megnyernie a bajnokságot.

Nem jöttek jól a szegedi sérülések

A rutinos játékos úgy látja, a veszprémi keret mélysége döntő különbséget jelentett a finálé során.

– Nyilván érezzük, hogy kissé előrébb tartanak. Talán többen vannak, talán a kritikus szituációkban jobban döntenek, jönnek a friss emberek. Nálunk rengeteg volt a sérült, nagyon hullámzó volt a szezonunk, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult.

Mikler szerint a Szeged a nehézségek ellenére kihozta a maximumot az idényből.

Nem vagyok elégedett, de elégedetlen sem. Azt gondolom, hogy amit tudtunk, kihoztuk ebből a szezonból. Még egyszer mondom: egyáltalán nem volt optimális idény. Amikor kicsit jöttünk volna föl a víz alól, akkor megint jött egy sérülés, megint valakinek baja lett. Folyamatosan valami húzott minket lefelé, így pedig nagyon nehéz magas szinten játszani.

A szegediek kapusa végül ismét a sérüléshullámot nevezte meg a döntő egyik kulcstényezőjeként.

– Úgy gondolom, hogy a sérüléseknek köszönhetően nem tudtunk úgy frissíteni, nem tudtunk minőségi cseréket behozni, vagy egyáltalán megfelelően készülni. Voltak olyan hetek, amikor gyakorlatilag az akadémiai csapatunkkal készültünk egy-egy mérkőzésre. Szóval ez a szezonunk nagyon-nagyon nem volt szerencsés. Persze mindenkit visz előre a szíve, mindenki nyerni akar, de egy ilyen Veszprémet nem lehet megverni, ha nincs meg nekünk is a két teljes sorunk, amely minőségi cseréket tud jelenteni.