A szünet után szétesett a Szeged, sorozatban negyedszer bajnok a Veszprém
A férfikézilabda NB I bajnoki döntőjének második mérkőzését rendezték a szegedi Pick Arénában. Az OTP Bank-Pick Szeged a nehézkes kezdés után összeszedte magát, ám hiába vonulhatott háromgólos előnyben pihenőre, a One Veszprém alaposan kiharcolt egy nyolcperces hazai gólcsendet, és 36-34-es sikerével elhódította a bajnoki címet.
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