Három magyar is a csúcsra ért: ha csapatuk kikap, a BL-ben indulhat
Az MT Melsungen férfi-kézilabdacsapata a története első trófeáját nyerte, miután az Európa-liga vasárnap esti döntőjében egy góllal legyőzte a szintén német THW Kielt. A Melsungen sikeréből Palasics Kristóf és Sipos Adrián is kivette a részét, és Bartucz László is kupagyőzelemmel búcsúzik a csapattól, amely a Bajnokok Ligája-induláshoz is közel került. Szintén vasárnap az Európa-kupa is véget ért, méghozzá a Mol Tatabánya KC ezüstérmével.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
