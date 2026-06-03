A Tisza-kormány teljesen szétbarmolhatja a gyermekvédelmi törvényt

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Magyar Péter fejet hajthat az uniós LMBTQ-lobbinak.

Haraszti Gyula
2026. 06. 03. 5:27
Bóka János: A Tisza-kormány súlyos politikai árat fog fizetni Forrás: AFP
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Az ítélet persze azonnal jogerőssé is vált, ellene fellebbezésnek tehát nem volt helye, és közölték: azonnal végre kell hajtani. Azt is jelezték, hogy a blokkolt uniós forrásokból körülbelül 7-800 millió euró a jogszabály miatt elérhetetlen Magyarország számára. Magyar Péter kormányának tehát azért is lépnie kell, hogy ez a pénz felszabaduljon.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Forrás: AFP)

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