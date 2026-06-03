A Tisza-kormány teljesen szétbarmolhatja a gyermekvédelmi törvényt

Az ítélet persze azonnal jogerőssé is vált, ellene fellebbezésnek tehát nem volt helye, és közölték: azonnal végre kell hajtani. Azt is jelezték, hogy a blokkolt uniós forrásokból körülbelül 7-800 millió euró a jogszabály miatt elérhetetlen Magyarország számára. Magyar Péter kormányának tehát azért is lépnie kell, hogy ez a pénz felszabaduljon.
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Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Forrás: AFP)
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