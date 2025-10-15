Donald Trump találkozna Hszi Csin-pinggel

Scott Bessent egy washingtoni gazdasági tanácskozáson közölte, hogy folyamatosan követik az eseményeket a ritkaföldfémekre és ásványokra vonatkozó kínai intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket fojtó szorításnak és globális hatalomszerzésnek nevezett. A miniszter ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Washington nem törekszik a Kínával fennálló kereskedelmi nézeteltérésének eszkalálására, és jelezte Donald Trump nyitottságát a személyes találkozóra a kínai elnökkel az október végén Dél-Koreában tervezett ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködési csúcstalálkozó keretében.

Donald Trump változatlanul készen áll egy újabb találkozóra Hszi Csin-pinggel

Fotó: AFP

A rendezvényen Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője sajnálatát fejezte ki, hogy a kínai ásványszállítások ismét vitaponttá váltak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Kína között számos területen lehetséges a kereskedelmi együttműködés, ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelenlegi egyenlőtlen kétoldalú kereskedelmet a kiegyensúlyozás felé kell elmozdítani.