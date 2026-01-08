Figyelem! Ezek az az önkiszolgáló kassza veszélyei

A Mindmegette megmutatja, mik lehetnek az önkiszolgáló kassza használatának hátulütői.

Az önkiszolgáló kassza szinte már az összes nagyobb üzletláncban megjelent, és sok vásárló választja ezt fizetéskor, hiszen gyorsabb és kényelmesebb is a hagyományos kasszáknál. Azonban ha nem figyelünk rá, a blokk végösszege magasabb lehet a vártnál – írja a Világgazdaság.

Ezek az önkiszolgáló kassza buktatói

Az önkiszolgáló kasszánál gyorsabb a fizetés, azonban gyakran előfordul, hogy egy terméket duplán húznak le a vásárlók, rossz árut választanak a listából vagy elfelejtik a kedvezményeket érvényesíteni. Ilyenkor állhat elő az a helyzet, hogy a blokk magasabb végösszeget mutat a vártnál.