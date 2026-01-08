önkiszolgáló kasszakedvezménymindmegette

Figyelem! Ezek az az önkiszolgáló kassza veszélyei

Gyorsabb és kényelmesebb, de ha nem figyelünk, pórul járhatunk.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 01. 08. 8:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mindmegette megmutatja, mik lehetnek az önkiszolgáló kassza használatának hátulütői.

Az önkiszolgáló kassza szinte már az összes nagyobb üzletláncban megjelent, és sok vásárló választja ezt fizetéskor, hiszen gyorsabb és kényelmesebb is a hagyományos kasszáknál. Azonban ha nem figyelünk rá, a blokk végösszege magasabb lehet a vártnál – írja a Világgazdaság.

Ezek az önkiszolgáló kassza buktatói

Az önkiszolgáló kasszánál gyorsabb a fizetés, azonban gyakran előfordul, hogy egy terméket duplán húznak le a vásárlók, rossz árut választanak a listából vagy elfelejtik a kedvezményeket érvényesíteni. Ilyenkor állhat elő az a helyzet, hogy a blokk magasabb végösszeget mutat a vártnál. 

Ahhoz, hogy az önkiszolgáló kassza valóban előnyt jelentsen, elengedhetetlen a tudatos, odafigyelő használat, hiszen csak így kerülhető el, hogy többet fizessünk a kelleténél. 

  • A legnagyobb hibalehetőség a gyümölcsöknél és a zöldségeknél fordulhat elő, hiszen itt a vásárlónak kell kikeresnie a listából a terméket. Mit lehet elrontani? Például a bio narancs vagy banán drágább, mint a hagyományos. De az is megeshet, hogy a burgonya helyett véletlenül édesburgonyát ütünk be. Ha nem vagyunk biztosak a pontos megnevezésben, célszerű megjegyezni az árat már a mérlegeléskor, vagy segítséget kérni az üzlet dolgozóitól, hogy elkerüljük a téves beütést.
  • A kedvezmények érvényesítése szintén kulcsfontosságú. Ha egy termék hűségkártyával olcsóbb, a kártyát mindenképpen le kell húzni fizetés előtt, különben a kedvezmény elveszik, és a vásárló a teljes árat fizeti ki, de ez a sima kasszában is előfordulhat. 

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu