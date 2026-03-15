Kiáll a diáklányok és a sportolónők mellett a transzneműekkel szemben a Trump-kormányzat

A Jefferson megyei tankerület megsértette az amerikai polgári jogi előírásokat, amelyek tiltják a nemi alapú diszkriminációt az oktatásban – állapította meg az amerikai oktatási minisztérium polgári jogi hivatala (OCR).

Trump kormánya kiáll a diáklányok és sportolónők jogai mellett (Forrás: NurPhoto via AFP)

Az OCR által vizsgált sportcsapatok névsorai azt mutatták, hogy „akár 61 fiú diák is szerepelhet lánysportcsapatok keretében a körzetben” – hívja fel a figyelmet a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Kimberly Richey, a polgári jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár elítélte az iskolakörzet döntését.

A kerület azon döntése, hogy a »nemi identitást« a női diákok egyenlő hozzáférésének biztosítása elé helyezi, felháborító

– fogalmazott. Hozzátette, hogy vizsgálataik a diszkrimináció tilalmára vonatkozó jogszabály széles körű megsértését tárták fel, megtagadva a tisztességet és az egyenlőséget a női diákoktól azáltal, hogy férfiakat engednek be a privát létesítményeikbe, az éjszakai szálláshelyekre és az atlétikába.

A Trump-kormányzat addig nem hátrál, amíg a női sportolók biztonságát, lehetőségeit és törvényes egyenlő védelmét maradéktalanul vissza nem állítják

– ígérte Richey.

A vizsgálat 2025 júniusában kezdődött azzal a váddal, hogy a tankerület eltörölte a nemenkénti elkülönített szálláshelyekre vonatkozó szabályozást. Az oktatási minisztérium tíz napot adott a tankerületnek, hogy önként megfeleljen a jogszabályoknak, ellenkező esetben szövetségi végrehajtási intézkedésekkel kell szembenézniük. Donald Trump amerikai elnök kormánya ugyanis nem tűri a diáklányok és a női sportolók diszkriminálását.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)