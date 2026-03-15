Újra nagy formában Lisztes, duplával döntötte el a Fradi bajnokiját

Majd négy hónapos kihagyás után újra megérezte a gólszerzés ízét hivatalos mérkőzésen a Fradi ifjú tehetsége, aki kölcsönbe érkezett még tavaly ősszel az Eintracht Frankfurttól. A zöld-fehérek második csapatában pályára lépett ifjabb Lisztes Krisztián, és bizonyította, nem felejtette el, mi egy jó csatár dolga. Még a találkozó elején duplázott, és a találataival végül simán győzött 3-0-ra az FTC II a dombóváriak otthonában.

Molnár László
2026. 03. 15. 7:50
Forrás: fradi.hu
A Fradi tehetsége 2024 nyarán hatmillió euróért igazolt nagy reményekkel a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, ám a német klub első csapatában nem tudott bemutatkozni a folyamatos sérülései miatt, majd tavaly nyáron kölcsönben visszatért a Ferencvároshoz egy év után. Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája ebben az idényben tovább folytatódott, alig tudott bekerülni az első csapat keretébe, ugyanis újra és újra lesérült. Most úgy néz ki, hogy Lisztes problémái kezdenek megoldódni, és az FTC második csapatában fokozatosan nyeri vissza a formáját.

(Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő FTC II a 20. fordulóban a még nyeretlen és három ponttal sereghajtó Dombóvár otthonában lépett pályára, és a csapatban ott volt Lisztes Krisztián is, aki az elmúlt időszakban igencsak kevés játéklehetőséghez jutott a sérülései miatt.

  • októberben 27 percet a Békéscsaba elleni (4-0) Magyar Kupa-mérkőzésen,
  • tavaly novemberben hét percet játszott az MTK ellen (4-1) az NB I-ben,
  • március 1-én a paksiak tartalékcsapata ellen játszott 34 percet (3-1)
  • március 8-án az Érd ellen már egy teljes félidőt (0-1).

A dombóváriak otthonában Lisztes nemcsak játszott, hanem a 9. és a 10. percben is betalált, így gyorsan 2-0-s előnyre tettek szert a zöld-fehérek, és erre a második félidőben még Lukács Leon rátett még egy találatot, így alakult ki a háromgólos Fradi-siker, amivel a csapat  megerősítette ötödik helyét a tabellán. A 20 éves támadó ezúttal már végigjátszotta a találkozót , és csak idő kérdése, mikor kerülhet vissza a Robbie Keane által irányított nagy csapathoz.

