Újra nagy formában Lisztes, duplával döntötte el a Fradi bajnokiját

A Fradi tehetsége 2024 nyarán hatmillió euróért igazolt nagy reményekkel a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurthoz, ám a német klub első csapatában nem tudott bemutatkozni a folyamatos sérülései miatt, majd tavaly nyáron kölcsönben visszatért a Ferencvároshoz egy év után. Ifjabb Lisztes Krisztián kálváriája ebben az idényben tovább folytatódott, alig tudott bekerülni az első csapat keretébe, ugyanis újra és újra lesérült. Most úgy néz ki, hogy Lisztes problémái kezdenek megoldódni, és az FTC második csapatában fokozatosan nyeri vissza a formáját.

Lisztes Krisztián hosszú idő után végre végigjátszott egy meccset, ráadásul az ő két gólja is kellett a győzelemhez

Lisztes Krisztián egy duplával jelezte, kezd visszatalálni a helyes útra

Az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő FTC II a 20. fordulóban a még nyeretlen és három ponttal sereghajtó Dombóvár otthonában lépett pályára, és a csapatban ott volt Lisztes Krisztián is, aki az elmúlt időszakban igencsak kevés játéklehetőséghez jutott a sérülései miatt.

októberben 27 percet a Békéscsaba elleni (4-0) Magyar Kupa-mérkőzésen,

tavaly novemberben hét percet játszott az MTK ellen (4-1) az NB I-ben,

március 1-én a paksiak tartalékcsapata ellen játszott 34 percet (3-1)

március 8-án az Érd ellen már egy teljes félidőt (0-1).

A dombóváriak otthonában Lisztes nemcsak játszott, hanem a 9. és a 10. percben is betalált, így gyorsan 2-0-s előnyre tettek szert a zöld-fehérek, és erre a második félidőben még Lukács Leon rátett még egy találatot, így alakult ki a háromgólos Fradi-siker, amivel a csapat megerősítette ötödik helyét a tabellán. A 20 éves támadó ezúttal már végigjátszotta a találkozót , és csak idő kérdése, mikor kerülhet vissza a Robbie Keane által irányított nagy csapathoz.

Lisztes Krisztián utolsó találata a Fradi nagy csapatában: