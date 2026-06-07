Alexander Zverev elképesztő sorozata éppen a Roland Garros döntőjében szakadt meg

Az első játszma a folytatásban sem sok jót tartogatott az olasznak: a négyből csupán egy szervagémjét tudta megvédeni, Zverev 6:1-re nyerte a szettet.

A második játszma már egészen más képet hozott. Cobolli egyenrangú ellenféllé lépett fel, s amikor Zverev adogatójátéka először nyomás alá került, a német hibázott, az olasznak pedig elég volt az egy brék az egyenlítéshez.

Flavio makes this final all square, one set all 💫#RolandGarros pic.twitter.com/wvDyKbgiHW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026

A harmadik játszmában még tovább haladtak fej fej mellett, de 5:4-nél Zverev brékelt, s pályafutása során harmadszor is eljutott két nyert szettig Grand Slam-döntőben.

Cobolli kiharcolta a döntő játszmát

Cobolli viszont a negyedik játszma elején azonnal elvette ellenfele adogatását. Zverev egyszer visszabrékelt, de utána azonnal újra adogatójátékot bukott.