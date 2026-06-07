Alexander Zverev elképesztő sorozata éppen a Roland Garros döntőjében szakadt meg

A német Alexander Zverev lett a Roland Garros bajnoka, miután a döntőben 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen. Zverev a negyedik Grand Slam-döntőjét játszotta, s először szerezte meg a tenisz négy legrangosabb trófeájának egyikét. A döntő szettekben kulcspillanatokban lecsapásokat rontó Cobolli életében először bejön a top 10-be a világranglistán.
A második játszma már egészen más képet hozott. Cobolli egyenrangú ellenféllé lépett fel, s amikor Zverev adogatójátéka először nyomás alá került, a német hibázott, az olasznak pedig elég volt az egy brék az egyenlítéshez.
A második játszmával ellentétben viszont 5:4-nél ezúttal Cobolli nem tudta kiszerválni a játszmát. Zverev hozta az adogatását is, pedig görccsel küzdött, gyors masszázst is kapott a széknél 6:5-nél, de ápolási szünetet nem kérhetett.
A fordulatos tie breaket Cobolli fogadóponttal kezdte, de aztán gyorsan hátrányba került. Zverev kettős hibát ütött, Cobolli szettlabdához jutott, ám az elsőnél, ziccerben döbbenetes hibát követett el. Nem került sokba, fogadóként az olasz kiharcolta a döntő játszmát.
Alexander Zverev a 2022-es súlyos sérülése óta tizenkét tie breaket játszott le a Roland Garroson, mindet megnyerte. A tizenharmadikat, amelyikkel Grand Slam-bajnok lehetett volna, nem tudta.
Ellenben a döntő játszmában hamar újra nyeregbe került Zverev, két brékkel 3:0-ra vezetett. Cobolli most bréklabdánál hibázott lecsapást.
A játékban később mérgében Cobolli, ha nem is fűbe, de a pálya mellé elhelyezett virágba harapott.
Alexander Zverev Grand Slam-bajnok
Újabb esélye már nem volt a visszazárkózásra az olasznak, a meccslabdánál újabb lecsapást rontott el. Alexander Zverev három elveszített döntő után Grand Slam-bajnok lett, nem csoda, hogy könnyekben tört ki.
Cobolli a veresége ellenére is debütál a top 10-ben, de ha nyert volna, egészen az ötödik helyre ugorhatott volna fel a világranglistán.
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