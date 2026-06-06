teniszalexander zverevGrand SlamRoland Garros

Felzúdultak a teniszrajongók Zverev miatt, Agassi is ellene fordult

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton és vasárnap már a döntőket rendezik meg a francia nyílt teniszbajnokságon. A nőknél Mirra Andrejeva vagy Maja Chwalinska, míg a férfiaknál Alexander Zverev vagy Flavio Cobolli szerzi majd meg karrierje első Grand Slam-trófeáját. A Roland Garros pénteki elődöntői után Zverev nyilatkozata felháborodást okozott a teniszvilágban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 9:25
Zverev talán csak viccelni próbált, de sokakat felbosszantott Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, Zverev tett arról, hogy pályafutása első olyan GS-fináléja, ahol egyértelmű favoritnak számít, már a mérkőzés előtt emlékezetes legyen.

Roland Garros, döntők

Péntek

  • vegyes páros: Sara Errani, Andrea Vavassori (olasz, olasz, 1. kiemelt)–Gabriela Dabrowski, Evan King (kanadai, amerikai) 4:6, 6:3, 10-4

Szombat

  • férfi páros: Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 1.)–Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.) 11.00
  • női egyes: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) 15.00

Vasárnap

  • női páros: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 2.) 11.00
  • férfi egyes: Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.) 15.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu