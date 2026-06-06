Felzúdultak a teniszrajongók Zverev miatt, Agassi is ellene fordult

Úgy tűnik, Zverev tett arról, hogy pályafutása első olyan GS-fináléja, ahol egyértelmű favoritnak számít, már a mérkőzés előtt emlékezetes legyen.
Roland Garros, döntők
Péntek
- vegyes páros: Sara Errani, Andrea Vavassori (olasz, olasz, 1. kiemelt)–Gabriela Dabrowski, Evan King (kanadai, amerikai) 4:6, 6:3, 10-4
Szombat
- férfi páros: Marcel Granollers, Horacio Zeballos (spanyol, argentin, 1.)–Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.) 11.00
- női egyes: Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) 15.00
Vasárnap
- női páros: Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 2.) 11.00
- férfi egyes: Alexander Zverev (német, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 10.) 15.00
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