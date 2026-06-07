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Szinyei Merse Pál nagyváradi mesterének ükunokája is felszólalt a kilakoltatott premontrei apát ügyében

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Szent László városában a magyar művészeti örökség is veszélybe került.

Balázs D. Attila
2026. 06. 07. 21:38
nagyvárad, premontrei, templom Facebook/Istoria Ordinului Premonstratens din Oradea
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Veszélyben az oltárkép

A romániai szinten is példátlan vehemenciával fellépő nagyváradi önkormányzat nemcsak a liturgia folytonosságát, de magát a templomépületet is veszélyezteti. Az A kategóriás, gyönyörű barokk műemlék már meg is repedt, amikor az – akkor még Ilie Bolojan vezette – önkormányzat illegális garázsépítésbe kezdett a kanonokrend visszaszolgáltatási per alatt lévő telkén. Az épületet veszélyeztető építkezést a koronavírus járvány idején végezték, épp amikor kijárási tilalom volt érvényben.

Információink alapján az önkormányzat arra játszik, hogy a templomot is megkaparintsa, így kérdéses, hogy milyen sors vár Mezey Lajos oltárképére is.

 

Mezey Lajos nagyváradi festőművész, fotográfus, Szinyei Merse Pál első mestere 1866-ban Fotó: Wikipédia

Mezey András korábban könyvet is megjelentetett a már-már elfeledett művészi kapcsolódásról Szinyei Merse Pál nagyváradi mestere: Mezey Lajos festőművész és fotográfus élete, művészete címmel. A szerző nemrégiben egy zenetörténeti kötettel is előrukkolt, aminek Golyó – Egy élet a rock bűvöletében a címe.

 

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