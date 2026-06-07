Szinyei Merse Pál nagyváradi mesterének ükunokája is felszólalt a kilakoltatott premontrei apát ügyében

Veszélyben az oltárkép
A romániai szinten is példátlan vehemenciával fellépő nagyváradi önkormányzat nemcsak a liturgia folytonosságát, de magát a templomépületet is veszélyezteti. Az A kategóriás, gyönyörű barokk műemlék már meg is repedt, amikor az – akkor még Ilie Bolojan vezette – önkormányzat illegális garázsépítésbe kezdett a kanonokrend visszaszolgáltatási per alatt lévő telkén. Az épületet veszélyeztető építkezést a koronavírus járvány idején végezték, épp amikor kijárási tilalom volt érvényben.
Információink alapján az önkormányzat arra játszik, hogy a templomot is megkaparintsa, így kérdéses, hogy milyen sors vár Mezey Lajos oltárképére is.
Mezey András korábban könyvet is megjelentetett a már-már elfeledett művészi kapcsolódásról Szinyei Merse Pál nagyváradi mestere: Mezey Lajos festőművész és fotográfus élete, művészete címmel. A szerző nemrégiben egy zenetörténeti kötettel is előrukkolt, aminek Golyó – Egy élet a rock bűvöletében a címe.
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