Szinyei Merse Pál nagyváradi mesterének ükunokája is felszólalt a kilakoltatott premontrei apát ügyében

Veszélyben az oltárkép

A romániai szinten is példátlan vehemenciával fellépő nagyváradi önkormányzat nemcsak a liturgia folytonosságát, de magát a templomépületet is veszélyezteti. Az A kategóriás, gyönyörű barokk műemlék már meg is repedt, amikor az – akkor még Ilie Bolojan vezette – önkormányzat illegális garázsépítésbe kezdett a kanonokrend visszaszolgáltatási per alatt lévő telkén. Az épületet veszélyeztető építkezést a koronavírus járvány idején végezték, épp amikor kijárási tilalom volt érvényben.

Információink alapján az önkormányzat arra játszik, hogy a templomot is megkaparintsa, így kérdéses, hogy milyen sors vár Mezey Lajos oltárképére is.

Mezey Lajos nagyváradi festőművész, fotográfus, Szinyei Merse Pál első mestere 1866-ban Fotó: Wikipédia

Mezey András korábban könyvet is megjelentetett a már-már elfeledett művészi kapcsolódásról Szinyei Merse Pál nagyváradi mestere: Mezey Lajos festőművész és fotográfus élete, művészete címmel. A szerző nemrégiben egy zenetörténeti kötettel is előrukkolt, aminek Golyó – Egy élet a rock bűvöletében a címe.