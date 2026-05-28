idezojelek
Vélemény

Románia már a lelkünket is akarja

Szerdán bankrablói módszerrel törték át a nagyváradi premontrei apátság falát.

Balázs D. Attila avatarja
Balázs D. Attila
Cikk kép: undefined
Nagyváradszerzetesrenderőszak 2026. 05. 28. 5:55
Fotó: Wikipedia
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A román kommunisták annak idején elvették a rendtől az iskolaingatlant, ám a szerzetesek életét nem tették lehetetlenné: bérleti díjat fizettek az elvett épületrészekért, hagyták élni a papokat, nem vették el a rendházat, sem a sekrestyét, ami nélkül misét sem lehet tartani, de nem vették el tőlük a hálófülkéket, a konyhát, a vizet, az áramot. Mert tegnap tulajdonképpen ez történt meg, a kivéreztetés legújabb fázisa. Képzeljék csak el, ha mindez mondjuk a bencésekkel történne meg Pannonhalmán, vagy a gödöllői premontreiekkel. És képzeljük el, ha a román ortodox egyházzal.

Hogy tisztán lásson az olvasó: a polgármesteri hivatal egy tetemes, mintegy 27,5 millió eurós uniós támogatást nyert el a ma már Mihai Eminescu nevét viselő iskola felújítására. A projektbe, jó tolvaj szokás szerint, belefoglalták a tanintézményhez gyakorlatilag hozzátapadó rendházat és templomot is, mire tavaly májusban, egy nappal a romá­niai választások lezajlása után felszólították a főapátot, hogy hagyja el örökfogadalmas székhelyét, magyarán: takarodjon. 

Na, ekkor kellett volna már azonnal rászólni Romániára, hiszen nem volt még kampány sem. Hogy milyen külgazdasági indokok vezettek a lapításhoz – mert ez nagyon egyértelműnek tűnik –, az talán majd kiderül, de most már a 24. órába léptünk.

Hiába gyűlt össze több mint 16 ezer aláírás a gyalázatos kilakoltatási kísérlet ellen, hiába állt ki több váradi magyar és román is az ordító jogsértés ellen mindenféle ellenszél ellenére, s hiába utazott le az apát támogatása érdekében Németh Zsolt a Fidesz részéről, majd Toroczkai László a Mi Hazánk oldaláról, hiába állt ki Tőkés László már Tusványoson, Orbán Viktor mellett ülve Fejes Rudolf Anzelm mellett, ennek semmilyen vonzata nem lett. Tegnap hajnalban ugyanis rátörték a falat a rendre az iskola felől, épp ahogy túljártak az eszünkön az első világháború végén. 

Mikor akarunk végre tanulni a jelekből? Mikor akar már végre szembenézni azzal a mindenkori magyar politika, hogy Erdélyben vannak még olyan ügyek, amelyeknél fel kell venni a kesztyűt, még ha szembe is találkoznak egyes RMDSZ-es kiskirályokkal?

Lapunk már a kezdetek óta követi a váradi eseményeket, és jómagam már évekkel ezelőtt hangoztattam, hogy az új erdélyi műveleti terület bizony Szent László városa lett, aminek sokkal több figyelmet kellene szentelni. A várost ráadásul szokás negligálni még a nyári erdélyi kirándulások során is, pedig itt aztán igencsak meg lehet tapasztalni, hogy milyen a valódi magyar sors Erdélyben. Ez nem a Székelyföld, ahol minden annyira „magától értetődő”.
Románia jelenleg úgy ragaszkodik a premontrei ingatlanvagyonhoz – ami mellesleg a Várad melletti Félixfürdőt is érinti –, mintha legalábbis az élete múlna rajta. Minden jogot áthág, s úgy viselkedik, mintha nem lenne istene sem. Mindez persze érthető: óriási ökölcsapásra készülnek, ami nemcsak a helyi magyarságot törheti meg, hanem az ügyben szinte tetszhalott pózt felvevő római katolikus egyházat is.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekrendőrterror

Magyar Péter 2006 őszét is elárulta

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpolitika

Érvek a Védvonal védelmében

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekalkotmány

Sulyok Tamás, a hős

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekvármegye

Töprengés a hagyományról

Pozsonyi Ádám avatarja

Hagyomány az, ami olyan régi dolog, amivel a jelenben jól járunk. Ami erőt ad, tovább visz, ami tartást biztosít és segíti a túlélést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu