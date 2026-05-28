Magyar Péter 2006 őszét is elárulta

Utóbb aztán Magyar Péter a Facebookon tájékoztatta a nagyérdeműt mondókájáról. Leírása szerint számonkérte a Fidesz frakcióvezetőjét, amiért „hazug vádakkal” támadta a rendészeti államtitkárt. „Elmondtam neki, hogy Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban” – állította. Én viszont azt állítom: ez természetesen nem igaz. Minden akkori rendőri vezetőt valamilyen szintű felelősség terhel a történtekért. Ha másért nem, hát azért, mert a Gergényi parancsára elkövetett ámokfutás, szemkilövetés, több száz súlyos sérülés elleni tiltakozásul nem akasztotta szögre a tonfáját, nem mondott fel, nem határolódott el főnökétől. Maradt – tehát azonosult.

Magyar Péter szerint mi sem bizonyítja jobban Tóth tökéletes alkalmasságát, mint hogy a Fidesz 2007-ben megszavazta budapesti főkapitánnyá kinevezését. „Soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán” – tódította Magyar. Ami megint csak nem igaz. 2010-ben a Gulyás vezette parlamenti vizsgálóbizottság megállapította a 2006-os rendőri vezetés felelősségét. (Tudom, hisz magam is ott voltam majd minden ülésen.) Tóth 2007-es budapesti rendőrfőkapitányi kinevezésének fideszes megszavazása a Fővárosi Közgyűlésben pedig annak szólt, hogy 2007. március 15-én Tóthnak is köszönhetően a rendőrök már nem verték szanaszét a tüntetőket, nem lőtték őket. Ez önmagában korszakos újítás volt a korábbiakhoz képest. Kétségtelen, Tóth egy fokkal magasabban állt a civilizációs létrán, mint barbár elődje. Ám szerelemről szó sem volt, ezért a 2010-es kormányváltáskor Tóthot eltávolították, aki azután a rendőrséget is otthagyta. Ennyit tehát Magyar Péter sugalmazásáról, miszerint a Fidesz odalett volna érte.

És akkor itt érkezünk el jelen írás tárgyához. Az áruláshoz. Ahhoz, hogy nem lehet „kicsit” elárulni az egykori feleséget, barátokat, volt közösséget, elveket. Vagy 2006 őszét. Vagy elárulod, vagy nem. Íme, Magyar Péter, aki édesapjával együtt maga is 2006 őszén bántalmazottak jogi képviseletét látta el Gulyás Gergellyel együtt.

A perek, jogviták évekig húzódtak, és 2007 nyarától már a Tóth Gábor vezette BRFK-val kellett csatázni. És a ­Tóth-féle rendőrség kőkeményen védte a mundér becsületét, mentegette Gergé­nyiék bűneit, nem nagyon hajlott peren kívüli egyez­ségekre – amivel magára rántotta a felelősség egy részét.