Fojtogató, szürreális álom

Magyar Péter fotózkodási arcátlansága aztán újabb szintet lépett, amikor a miniszterek kinevezési ceremóniáján a kormányfő és tárcavezetői tüntetőleg oldalra fordultak, hogy duettben készüljön róluk kép, a mellettük álló államfőt kitakarva. Illendőség? Tisztelet? Protokoll? Szokásjog? Kukába velük! Ez itt a Tisza-kormány, s ha úgy tartja kedvük, a díszvacsora közben is nagyokat dörrentenek majd. Esetleg előveszik, mint Eckü.

Milyen jó, hogy visszatértünk Európába, ugye?

Aztán az egyik fényképnél kisebb malőr történt. A Bóna Szabolccsal készülthöz – noha Övcsatos úr megtiltotta neki – Sulyok Tamás is odafordult, így mindhárman rákerültek. A Magyar Távirati Iroda viszont – minden bizonnyal politikai utasításra – levágta a képről az államfőt. Nyissz! Hihetetlen! Olyan ez, mint amikor Sztálin elvtárs utólag leretusáltatta Jezsov elvtársat egy régi fotóról, minthogy az NKVD-vezér időközben páriává lett és likvidálták.

Sulyok Tamás eltüntetése a fotóról elképesztő pofátlanság és súlyos botrány. S jól mutatja, milyen világ jön most. Az ellenzéki pártok nem maradhatnak csöndben! Tessék szépen fölébredni, és ütni az asztalt, követelni a távirati iroda illetékesének, felelős vezetőjének megnevezését és eltávolítását. És még inkább: annak a politikusnak a megnevezését és közéletből való kitakarítását, aki utasítást adott az elképesztő fotómanipulálásra!

Egy ilyen botrány nem maradhat következmények nélkül! El lehet képzelni, mi történne, ha mondjuk a Politico kiretusálná Von der Leyen asszonyt valami protokollképről. Ehhez képest mit látunk? A Fidesz halk Facebook-posztokban szomorkodik, ahelyett, hogy verné a tamtamot.

Közben a libsi propagandasajtó hozza szokásos színvonalát. Az egyik fele lapít és sunyít. A másik meg ünnepel és röhögcsél. A Telex például külön cikkben örvendezik annak, hogy Sulyok Tamás „nem fért fel az MTI-fotóra”. Majd álnaivan rácsodálkoznak, hogy a Bóna Szabolcs miniszter kinevezésekor készített kép más képarányú, mint a többi. „Valószínűleg azért folyamodtak ehhez a megoldáshoz, mert Sulyok Tamás eredetileg szerepelt a képen.” Na ja, „valószínűleg”. Kenegetik, mint a teologina…