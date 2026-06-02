Vélemény

Dorellik ma is jön, egyenesen a Puskás Arénába

HETI AGYRÉMEK – A népeket attól függetlenül, hogy hová szavaztak áprilisban, csak az érdekli, honnan nézelődik Orbán Viktor.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Orbán Viktor Budapest foci döntő 2026. 06. 02. 5:55
Fotó: JOSE HERNANDEZ/AFP
De valami majd csak lesz, addig is vissza Orbán Viktorhoz, mert a sors kifürkészhetetlen akaratából még mindig minden róla szól, és élek a gyanúperrel, hogy ez így lesz még egy jó ideig. Vegyük csak ezt a budapesti BL-döntőt. A bankos, szalámis, boros és még ki tudja, milyenes oligarcha már elfordult, és az új garnitúrával nézi a mérkőzést, akik közül legtöbben még sohasem éreztek öltözőszagot, de tán még meccsen sem jártak, itt van Mick Jagger úgy is mint Arsenal-drukker, és egy raklapnyi celeb, de a népeket attól függetlenül, hogy hová szavaztak áprilisban, csak az érdekli, honnan nézelődik Orbán Viktor. 

Az eddig folyamatosan stadionozó demagógok (minek az, miközben az egészségügy meg az oktatás és persze merazorbán) átmenetileg elhallgattak, csak a feketeöves gyűlölethuszárok és mindenszaristák eresztettek el néhány üresen puffanó kóbor megjegyzést, de a fene majd megette őket a kíváncsiságtól.

Orbán viszont nem azért ment oda, hogy fényképezkedjen, hanem mert egyrészt ért hozzá, másrészt vérbeli szurkoló, harmadrészt mert ez is bejött neki, úgy is mint egy szerteágazó életmű szerves része. És érdemes eltűnődni kissé az üzenetein is. Maradjatok gyerekek! Mert hogy másnap gyermeknap. És mert a bennünk élő örök gyerek megőrzése, nevelése és növelése nagyszerű feladat. És mert a mostani kölykök olyan példákon szocializálódhatnak, mint a létesítmények, a válogatott, Szoboszlai irgalmatlan mennyiségű munkával tetézett­, a Fradi Európa-liga-menetelése és még sorolhatnám.

Amikor Dorellik jött, magam még rozsdás lelátók, hideg vizes zuhany, salakos pályák és agyonmosott, viseltes mezek között kezdtem el focizni a kölyök kettőben, és mivel kortársak (egybéliek, ahogy Erdélyben mondják) vagyunk, gondolom, 

Orbán is hasonló körülmények között vágott bele abba a csodába, amit úgy hívunk, futball. 

A másik mondása egyszerre árulkodott némi jogos büszkeségről és a megszokott humorérzékről. Valahogy úgy hangzott, hogy csak egyvalamit szúrtak el a Puskás Arénával kapcsolatban. Hogy nem építették nagyobbra. Így megy ez. És ez az, amit az utángyártottak soha nem fognak tudni sem felfogni, sem feldolgozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
