Az euró és a mögötte lévő gazdasági és geopolitikai érdekek

A lassúbb növekedésnek, az unió irreális klímapolitikája mellett az volt az oka, hogy a korábban gyors ütemben növekvő dél-európai országok az euró bevezetése miatt nagymértékben eladósodtak és az emiatt szükségessé vált megszorító politika lelassította, sok esetben stagnálásra kényszerítette ezeket az országokat. Nézzünk megint konkrét példákat. Görögország az 1961-80 közötti időszakban évi majdnem 7 százalékos ütemben növekedett, tehát gyors ütemben zárkózott fel a fejlettebb uniós országokhoz, ezt követően, már uniós tagként, növekedése évi 0,7 százalékra lassult és azóta is jelentősen elmarad az uniós átlagtól, tehát nem felzárkózik, hanem leszakad. Ugyanez, ha nem is ilyen mértékben igaz a többi dél-európai országra, Portugáliára, Spanyolországra és Olaszországra is. Olaszország GDP növekedése például az elmúlt 35 évben, éves átlagban, mindössze 0,8 százalék volt.
Ezen országok eladósodásának oka, hogy a közös valuta számukra túl erős volt, akadályozta az exportjukat, segítette az importjukat és így külkereskedelmi hiányt hozott létre. A kevésbé fejlett országok inflációja ugyanis természetes okok miatt (Balasa-Samuelson hatás) nagyobb, mint a fejletteké, emiatt – hogy a nemzetközi piacokon versenyképesek maradjanak – időről-időre le kell értékelniük nemzeti valutájukat. Az exportőröknek ugyanis a külföldi inflációnál jobban növekszenek a belföldi költségeik, de ezt az exportárakban nem tudják érvényesíteni. Ezért ugyanazon külföldi valutáért (euróért, dollárért) több belföldi fizetőeszközt kell, hogy kapjanak, hogy nyereségesek és exportképesek maradjanak. E célt szolgálja a nemzeti valuta leértékelése. Ha azonban nem tudják leértékelni a saját valutájukat, mert az euró bevezetése után az már nincs többé, akkor a külkereskedelmi mérleg kiegyensúlyozásához úgynevezett belső leértékelést kell végezniük, ami nem más, mint az állami kiadások (oktatás, egészségügy, nyugdíjak, állami alkalmazottak bérei stb.) lefaragása. Ez azonban visszafogja a GDP növekedését és így áll elő az a helyzet, amit a fent említett számok mutatnak.
