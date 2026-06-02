Az euró és a mögötte lévő gazdasági és geopolitikai érdekek

Paul de Grauwe, a Leuveni Egyetem közgazdászprofesszora és a Bizottság valamikori elnökének José Manuel Barrosonak tanácsadója, a De Morgen nevű belga napilap 2006. március 18-i számában fejtette ki álláspontját az euróval kapcsolatban: „A politikai unió egy valutaunió logikus végpontja. De ha a politikai unió nem jön létre, akkor hosszú távon az eurózóna nem maradhat fenn. Most, hogy a politikai uniót senki sem akarja, el lehet gondolkodni, hogy jó ötlet volt-e a valutaunió létrehozása. Alig merem kimondani, hogy hosszabb távon a monetáris unió el fog bukni… Egy kiterjedt szabadkereskedelmi övezet továbbra is az egyetlen megvalósítható lehetőség Európában.”

Itt meg kell jegyezni, hogy politikai unió alatt Grauwe azt értette, amit korábbi, a közös valuta bevezetésének lehetőségéről szóló tanulmányok, például az 1977-es MacDougall-jelentés is mondott, hogy akkor a GDP 25 százalékát be kell fizetni a közösbe és abból kompenzálni a közös pénzzel rosszul járó országokat, mint ahogy ilyen mértékű jövedelemátcsoportosítás a valódi szövetségi államok esetében történik is kevésbé fejlett országrészek felé.

Az euró bevezetése tehát egy hatalmas hiba volt (Soros György például egy könyvében, az Európai Unió tragédiájának nevezte), amit mindenki látott előre, sőt korábbi tanulmányok, így az említett MacDougall-jelentés is, világosan feltártak, hogy nincsenek meg a közös valuta bevezetésének feltételei. Miért vezették be akkor mégis?

A válasz egyszerű, és nem a közgazdaságtan, hanem a geopolitika szférájában kell keresni. Az európai politikai elit, ami az utóbbi időben már összenőtt az amerikaival (euro-atlanti

háttérhatalom) egy európai birodalmat kíván kiépíteni és az euró egyszerre a birodalmi lét szimbóluma és fegyelmező ereje is. Ezért ragaszkodik Brüsszel az eurozónába való belépéshez, annak ellenére, hogy az euró negatív gazdasági hatása nyilvánvaló.

Magyarországon, és más országokban is, akik osztják a brüsszeli elit (globalista) nézeteit azok szorgalmazzák az euró bevezetését, akik pedig meg akarják tartani az ország még megmaradt szuverenitását és gazdaságpolitikai mozgásteret, ellenzik.

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója