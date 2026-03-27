Út a háborúhoz

4. Szenátusi vita a NATO bővítéséről – a támogatók

Az orosz–ukrán proxyháború oka nem más, mint a NATO orosz határokig való terjeszkedése. Ez előrelátható volt már akkor, amikor 1997 őszén az amerikai Szenátus Külügyi Bizottságában zajlottak a NATO keleti bővítéséről tanácskozások. Igaz, addigra már el is dőlt a bővítés kérdése. Brzezinski mondta e vita során, hogy maga már 1992-ben gondolkodott a NATO bővítéséről, hónapokkal azután, hogy az amerikai külügyminiszter, James Baker megígérte Gorbacsovnak, hogy ha az egyesült Németország a NATO tagja maradhat, akkor a NATO egy centimétert sem terjeszkedik kelet felé. A vita tehát eldőlt, de az a mai háború megértéséhez is fontos, hogy melyek voltak a pró és kontra érvek, tekintettel arra, hogy nem is kevesen már akkor figyelmeztettek a várható következményre.

A bővítés támogatói és ellenzői az első két vitanapon csaptak össze. Az első vitanapon (1997. 10. 7.) elsősorban a NATO-bővítés hívei hallatták hangjukat, közülük kiemelhető Jesse Helms szenátor a Külügyi Bizottság elnöke, Joe Biden, az alelnök és Madeleine Albright külügyminiszter. A támogatók sorához a második vitanapon (1997. 10. 9.) csatlakozott Zbigniew Brzezinski volt nemzetbiztonsági főtanácsadó és Jeane Kirkpatrick, az USA valamikori ENSZ nagykövete. Jesse Helms bevezetőjében talán a bővítés legátfogóbb indoklását adta, miközben nem győzte bírálni az e tekintetben óvatos és ingadozó Clintont úgy, hogy érdemes is ezt tőle szó szerint idézni:

„A Clinton-kormányzatnak a NATO-bővítéssel kapcsolatos égbekiáltó hibái komoly aggodalmakat keltenek az amerikai szenátusban, amelynek jóvá kell hagynia minden bővítési szerződést. A bővítés támogatói (mint például én is) egyre jobban aggódnak amiatt, hogy a kormányzat NATO-bővítési terve a NATO átalakításának veszélyes és átgondolatlan tervévé alakulhat: hogy nem a hidegháborút megnyerő NATO-ba hívunk be új nemzeteket, hanem egy új, felhígított NATO-ba, amely egy jól meghatározott katonai szövetségből egy ködös »kollektív biztonsági« megállapodássá alakul át.