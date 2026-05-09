Mi a teendő?

Európában megszűnt a XX. századot jellemző két nagy irányzat, a szociáldemokraták által képviselt baloldal és a néppártok által képviselt konzervatív jobboldal, ma már nem ezek, hanem a szuverenisták és a globalisták állnak szembe, az utóbbiakra az általam célszerűnek tartott fogalom az euro-atlanti háttérhatalom (Trump Amerikában mélyállamról beszél).

Ami most fontos, megismerni az euro-atlanti háttérhatalom szerkezetét, és amennyiben lehetséges, minden alkotórészével szembe kell állítani egy szuverenista szervezetet, illetve az alulról szerveződő mozgalmak mintájára a pénzhiányt erőteljes szervezőmunkával pótolni.

Ami a háttérhatalom szerkezetét illeti, annak fő elemei, mindenekelőtt az euro-atlanti térséget uraló multinacionális tőke és ennek olyan intézményei, mint az IMF és a Világbank. Emellett a kutatóintézetek, a média, az egyetemek és természetesen az intézmények, különösen a bíróságok (lásd például Olaszország).

Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden fent említett intézménnyel szemben egy szuverenistát állítani, viszont mégis van némi mozgástér, és erre szeretnék néhány példát felhozni.

Ami a kutatóintézeteket illeti, jelenleg is vannak a globalista világrenddel szembenálló kutatóintézetek és kutatók, megemlíthető például a CATO Institute, a New Direction és a hazai központú Danube Institute. Ha nem akarunk teljesen azonos nézeteket, hanem csak a nemzetállamok feletti, globalista irányzattal szembeszállni, akkor a kör jelentősen bővíthető és talán még a magyarországi központi szervező erő is megtartható. Ugyanez vonatkozik a globalista fősodorral szemben álló nemzetközileg ismert szakértőkre is, mint John Mearsheimer, Jeffrey Sachs vagy Stephen Walt. Itt jegyzem meg, hogy a hagyományos értelemben vett baloldal globalizációellenes, ezt én a saját közvélemény-kutatásaimból is tudom. Az eredeti értelemben vett baloldal tehát a globalizáló, centralizáló tendenciák elleni harcban szövetséges, nem tévesztendő össze a balliberális irányzattal, amely történelmi okokból retteg a szuverenista gondolkodástól, mert nacionalizmust, antiszemitizmust vél benne felfedezni.