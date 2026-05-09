Mi a teendő?

Sokkal inkább azon érdemes gondolkodni, hogy ki nyert és ki veszített, mármint ami a politika lényegét illeti. Orbán egy szuverenista politikát vitt, aminek lényege, hogy Magyarország függetlenségét, amennyire lehetséges, meg kell tartani. Mindenekelőtt jó viszonyban kell lennünk az országot környező nagyobb hatalmakkal, akik ezer évvel ezelőtt is itt voltak, és még évszázadokig itt lesznek: Németország, Oroszország, Törökország. Az atlantizmus behatolása Közép-Európába, bármennyire erős ma, átmeneti jelenség lesz, hiszen mindenütt lázadnak ellene, az európaiak nem akarnak egy a fejükre növő, általuk ellenőrizhetetlen, számonkérhetetlen hatalom alávetettjei maradni, amely nem az európaiak érdekeit képviseli. A szuverenista politikának többsége van nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában, pusztán arra kell rádöbbenteni az embereket, hogy hagyományos pártjaik cserben hagyták őket. A szocialisták, szociáldemokraták, nem kis mértékben a Frankfurti iskola tanítása nyomán, kultúrkommunistákká váltak, a genderideológia, a bevándorlás támogatóivá. A valamikor konzervatív értékeket képviselő kereszténydemokrata és néppártok pedig a multinacionális tőke szolgálatába álltak. Mindkét irányzat utálja, megszüntetni akarja a nemzetállamot, mert az korlátozza hatalmi ambícióit. Hogy ez mennyire így van, arra kiváló példát szolgáltat az Európai Parlament jobb- és baloldali frakcióinak összeborulása.
Amit most tenni lehet, az az, hogy a hazai hátvédharcokat a megcsappant parlamenti képviseletre hagyva, a tevékenység súlypontját Brüsszelbe, illetve a 2027-ban sok helyen tartandó választásokra való tekintettel, általában Európára áthelyezni. Ehhez jó alapot ad az Orbán által az Európai Parlamentben már megszervezett Patrióta frakció és a vele lényegében azonos platformon lévő Szuverenisták csoportja. Idővel talán a Fideszt is célszerű lenne Patriótákra átkeresztelni.
