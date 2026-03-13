Út a háborúhoz

3. Szenátusi vita a NATO bővítéséről, a résztvevők

Igazán nem mondhatjuk, hogy a jelenlegi időkben nem bővelkedünk háborús hírekben. Az ember csak kapkodja a fejét és a külpolitikai szakértők szinte semmit sem mernek mondani, mert amit mondanak, az néhány óra múlva már elavul. Épp ezért a pillanatnyi fronthelyzet szerint érdemesebb a mélyebben fekvő gyökereket elemezni, hátha abból tartósabb trendek bontakoznak ki. A korábbi cikkünkben, boncolgatva a jelenleg Ukrajna területén folyó proxi háború kiváltó okait, egy híres amerikai diplomata George Kennan írását idéztük, melyben idejekorán figyelmeztette az Egyesült Államok vezetőit, hogy a NATO kiterjesztése az orosz határok felé egy végzetes hiba. Még nem lehetünk biztosak benne, hogy a NATO keletre menetelése mennyire végzetes hiba Amerika számára, de akárhogy is végződjék ez a proxyháború, Európa számára már biztosan az.

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének arra a döntésére vezethető vissza, hogy a NATO-t – a Gorbacsovnak a német újraegyesítéskor tett ígérete ellenére, hogy „egy centit sem” – fokozatosan kiterjesztette az orosz határokig. A bővítést valakik valahol már a kilencvenes évek elején eldöntötték, megvitatására azonban csak 1997 őszén került sor az amerikai szenátusban. A szenátusi vita anyaga, amely mintegy 720 oldalt tesz ki, ma már nyilvános és Brzezinski A nagy sakktábla című könyvéhez hasonlóan, szinte tankönyv lehetne külpolitika szakértők képzéséhez. Az persze ebből a jegyzőkönyvből sem derül ki, hogy kik, mikor és minek alapján hozták a döntéseket, de az igen, hogy a bővítést szorgalmazók, illetve ellenzők mivel érveltek, és az is, hogy mely politikusok és intézmények vettek részt a vitában, vagyis formálták az amerikai külpolitikáját.

Maga a vita 1997. október végén és november elején zajlott le hat alkalommal. A 100 tagú szenátus külügyi bizottságának 18 tagja volt, a bizottság elnöke az észak-karolinai republikánus szenátor Jesse Helms, míg alelnöke az a Joe Biden, aki az orosz-ukrán proxyháború kezdetén még az Egyesült Államok elnöke volt, és aki már akkor is 25 éve ült a szenátusban Delaware demokrata képviselőjeként. Mindketten a NATO-bővítés elkötelezett hívei.