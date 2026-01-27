Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

3. Az új rend körvonalai

A főcím, mint azt a korábbi cikkemben megírtam (Magyar Nemzet, 2025.12.30.), Herman Kahnnak a termonukleáris háborúról szóló könyvéből való. Abban cikkben, és következőben lévő elemzésben (Magyar Nemzet, 2026.01.13.) azt latolgattam, hogy a jelenlegi orosz-ukrán proxy háború milyen magasra jutott a Kahn-féle 44 lépcsős eszkalációs létrán. A következtetés az volt, hogy jó néhány lépcsőfok van hátra, amelyeken még vissza lehet fordulni és a kialakult helyzetet egy olyan futballmérőzéshez hasonlítottam, amelynek során három csapat három kapura játszik, a labda pedig Ukrajna.

Manapság a szakértők bajban vannak, mert a vontatottan, de mégis sok esetben kaotikusan előrehaladó eseményeket nehezen tudják előrebecsülni, félnek, hogy amit reggel mondanak, az estére elavul. Megítélésem szerint, ha teszünk három lépést hátra, és nem a napi eseményeket, hanem a geopolitikai átalakulást nézzük, akkor sokkal világosabbak az események, mert szinte tankönyv szerint az történik, amit az ismert geopolitikusok Halford Mackinder, Alfred Mahan, Zbigniev Brzezinski, Henry Kissinger, Alexandr Dugin ötven-száz évvel ezelőtt megírtak. Talán, amit nem láttak annyira előre az az, hogy a nagyhatalmak fölé egy még nagyobb hatalom, a pénzhatalom nőtte ki magát.

Amint a Szovjetunió összeomlott a Nyugat, értve most ez alatt elsősorban a mindkét párti amerikai elitet, megindult azok felé a földek felé, amelyeket Halford Mackinder közel száz évvel korábban, egy 1904-ben publikált esszéjében a következőképpen írt le:

„Az Orosz Birodalmon és Mongólián belüli területek olyan hatalmasak, és a népesség, a búza, a gyapot, az üzemanyag és a fémek tekintetében olyan felbecsülhetetlenül nagyok a lehetőségeik, hogy elkerülhetetlen, hogy egy hatalmas, többé-kevésbé különálló gazdasági világ alakuljon ki, amely az óceáni kereskedelem számára elérhetetlen. Ha a történelem tágabb áramlatainak e gyors áttekintését tekintjük, nem válik-e nyilvánvalóvá a földrajzi kapcsolatok bizonyos állandósága? Nem az a hatalmas euro-ázsiai térség a világpolitika forgópontja, amely a hajók számára megközelíthetetlen, de az ókorban a lovas nomádok előtt nyitva állt, és amelyet ma vasúti hálózattal készülnek lefedni? Itt megvoltak és megvannak a feltételei a katonai és gazdasági hatalom messzemenő és mégis korlátozott jellegű mobilitásának.”