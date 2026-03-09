Nemcsak az a baj Magyar (Ukrán) Péterrel, hogy egyfolytában hazudik és agresszívan megfélemlít sokakat, hanem az is, hogy intellektuális képességei nem az eget verdesik. Nem vette észre, milyen nagy lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem próbált úgy viselkedni, mintha mindent megtenne az Ukrajna felől érkező kőolaj újraindításáért.

Akár nyílt levelet is írhatott volna Volodomir Zelenszkijnek, hogy a magyar lakosság biztonságos ellátása érdekében hasson oda a Barátság mielőbbi helyreállítása ügyében.

A maga szempontjából meg is lett volna a haszna a farizeus akció­nak, mivel felmutathatta volna, mennyire önzetlenül, az ország érdekeit szem előtt tartva cselekszik.

A Tisza nevű fiktív, szigorúan zárt körű pártpótlék führerének azonban nem volt még ennyi, nyúlfaroknyi politikai érzéke sem, és inkább letagadta a csillagos eget is az ukránokat védendő. A Hír TV riporterének arra a kérdésére, mit gondol arról, hogy nem engednek oda senkit az ukránok a kőolajvezetéket megnézni, úgy reagált: láttak-e ilyen iratot, mert ő nem. Vagyis ez a miniszterelnöki szék után ácsingózó ember nem értesült arról, hogy a hasonlóan nagyképű ukrán operettcsászár kijelentette: szó sem lehet arról, hogy akár magyar–szlovák, akár európai uniós bizottság bármit is megnézzen a Barátság ukrajnai szakaszán. Ergo: Ukrán Péter még totális hiteltelenné válásának további mélyítése árán is anyatigrisként óvta volna a dühödten magyarellenes ukrán nacsalnyikot.

Nem csodálkoznánk azon, ha ezek után mint hamisítatlan ukránvezetőt, egyfajta fogadott ukránt már anyanyelvükön Petro Magyarként emlegetné a kijevi vezetés. Szédületes tájékozatlansága, büszke inkompetenciája itt is megnyilatkozott. Minek kellene irat, dokumentum egy ilyen visszautasításról? Nem lett volna abszurd, ha a lengyel vezetés 1939-ben nem hitte volna el, hogy megtámadták a németek az országukat, ha nem született volna róla semmilyen irat? Különben pedig mi gátolta abban, hogy nézze a híreket, amelyekből értesülhetett volna: felesleges Vologya barátját és harcostársát védenie oly nagyon, mivel a nagy patrónusát, Ursula von der Leyen állítólagos szakértői bizottságküldési kérését is visszautasította a kijevi zsebdiktátor.