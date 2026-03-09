idezojelek
Vélemény

Ukrán Péter durva melléfogásai

A szektavezér maximálisan szem előtt tartja az ukrán kleptokrata rablóelit szempontjait.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
Magyar Péterukránbarátválasztáshazugság 2026. 03. 09. 5:05
0

Nemcsak az a baj Magyar (Ukrán) Péterrel, hogy egyfolytában hazudik és agresszívan megfélemlít sokakat, hanem az is, hogy intellektuális képességei nem az eget verdesik. Nem vette észre, milyen nagy lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem próbált úgy viselkedni, mintha mindent megtenne az Ukrajna felől érkező kőolaj újraindításáért. 

Akár nyílt levelet is írhatott volna Volodomir Zelenszkijnek, hogy a magyar lakosság biztonságos ellátása érdekében hasson oda a Barátság mielőbbi helyreállítása ügyében. 

A maga szempontjából meg is lett volna a haszna a farizeus akció­nak, mivel felmutathatta volna, mennyire önzetlenül, az ország érdekeit szem előtt tartva cselekszik.

A Tisza nevű fiktív, szigorúan zárt körű pártpótlék führerének azonban nem volt még ennyi, nyúlfaroknyi politikai érzéke sem, és inkább letagadta a csillagos eget is az ukránokat védendő. A Hír TV riporterének arra a kérdésére, mit gondol arról, hogy nem engednek oda senkit az ukránok a kőolajvezetéket megnézni, úgy reagált: láttak-e ilyen iratot, mert ő nem. Vagyis ez a miniszterelnöki szék után ácsingózó ember nem értesült arról, hogy a hasonlóan nagyképű ukrán operettcsászár kijelentette: szó sem lehet arról, hogy akár magyar–szlovák, akár európai uniós bizottság bármit is megnézzen a Barátság ukrajnai szakaszán. Ergo: Ukrán Péter még totális hiteltelenné válásának további mélyítése árán is anyatigrisként óvta volna a dühödten magyarellenes ukrán nacsalnyikot.

Nem csodálkoznánk azon, ha ezek után mint hamisítatlan ukránvezetőt, egyfajta fogadott ukránt már anyanyelvükön Petro Magyarként emlegetné a kijevi vezetés. Szédületes tájékozatlansága, büszke inkompetenciája itt is megnyilatkozott. Minek kellene irat, dokumentum egy ilyen visszautasításról? Nem lett volna abszurd, ha a lengyel vezetés 1939-ben nem hitte volna el, hogy megtámadták a németek az országukat, ha nem született volna róla semmilyen irat? Különben pedig mi gátolta abban, hogy nézze a híreket, amelyekből értesülhetett volna: felesleges Vologya barátját és harcostársát védenie oly nagyon, mivel a nagy patrónusát, Ursula von der Leyen állítólagos szakértői bizottságküldési kérését is visszautasította a kijevi zsebdiktátor.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Létezik, hogy az európai bizottsági elnöknővel is szembehelyezkedne a csőszemléző grémium kérdésében? Akkor viszont minek hívta a tiszás minicézár Orbán Viktort, hogy együtt nézzék meg a vezeték állapotát? Vagy annyira nagy haverok Zelenszkijjel, hogy a magyar testvérimposztor kérését akceptálta volna? 

De hát a liberálbaloldali sajtózászlóshajó, a Financial Times is öngólnak nevezte az ukrán elnöknek azt az önleleplező barátságtalan gesztusát, hogy visszautasította az uniós szakértői szemlét. Eszerint Ukrán Péter még a balos sajtóhatalmasságokkal is ujjat húz, csak hogy ukrán testvére, Vologya kedvében járjon.

Amúgy mire föl kételkedhetne bárki abban, hogy a Tisza párti szektavezér maximálisan szem előtt tartja a jelenlegi ukrán kleptokrata rablóelit szempontjait? Nem perdöntő, hogy harapófogóval sem lehetett kihúzni Ukrán Petiből nemhogy elítélő szót, lakonikus kommentárt sem. Nem egykönnyen lehet elfelejteni azt a képsort, amikor a Hír TV kérdésére meg sem nyikkan, csak morcosan bámul maga elé, mialatt szótlanul segít neki felöltözni (!) – mint egy gyereknek – az egyik testőre.

Mitől kap szájzárat a nagyravágyó operettmaharadzsa, amikor a vak is látja, hogy számára nem hoz semmit a konyhára az ukránfüggőség, mert a népszerűségi mutatói olyan sebesen süllyednek, mint a mélységmérő ón a vízben? Miért nem fordult Zelenszkijhez: egy mozdulattal nyissa meg újból az olajcsapot, hiszen most sem lenne késő, hogy megtegye? Mert a színlelt irgum-burgumja az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett terrorista életveszélyes megfenyegetése után még alibizésnek is vérszegény. Elkéstél, Ukrán Peti!

Egyszerű a képlet: ugyanazok a gazdái, tartói valahol a nagy vízen túl, mint kijevi politikai tejtestvérének. Elég, ha összehasonlítjuk a dölyfös, dulifuli, militáns politikai kommunikációjukat: mint két záptojás, úgy hasonlítanak egymásra.

Ha azonban a törvény a tiszta beszéd, akkor mégis a jogalkotás számít. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői ugyanis az olajválság veszélyétől függetlenül minden létező javaslatot, előterjesztést csont nélkül megszavaztak, amit eléjük toltak az orosz energia kivezetésével, tiltásával kapcsolatban. Márpedig még a gyerekek is tudják, hogy ha ez a kivezetés valóban bekövetkezne, akkor nem lenne tartható a rezsicsökkentés. Tehát az orosz energiáról való leválás támogatásával az égbe szökő árakra, az azt követő nemzeti nyomorra szavaztak. A tiszások olyanok, mint azok a futballisták, akik mindenáron a saját kapujukba akarják lőni a labdát.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekeuropean union

Oly korban éltem én…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszekta

Egy következmények nélküli szekta

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekterrorizmus

Lángokban a Közel-Kelet

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Mozgósítják-e az iráni alvósejteket, magyarul beindul-e a terrorizmus Európában?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu