A Helyzet

Őrült beszéd Kijevből

A balsajtó úgy állítja be, mintha Zelenszkij csupán „gyakorlatilag” tett volna egyfajta „utalást”, s azt sejtetik, mintha pusztán válaszolna Orbánnak, akivel üzengettek egymásnak.

Megyeri Dávid
2026. 03. 07. 6:02
 Megőrült a sátán – jellemezhetnénk József Attila szavaival az ukrán elnök életveszélyes fenyegetését, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökhöz intézett. Csakhogy itt többről van szó: Volodimir Zelenszkij hamisítatlan maffiózó terrorista kirohanása logikus folyománya, továbbfejlesztése eddigi, Magyarországot folyamatosan fenyegető, provokáló, támadó nyilatkozatainak. Várható volt, hogy ha nem megy csúnya szóval és kőolajvezeték-elzárással, megpróbálják még csúnyábbal, még durvább eszközök beígérésével kizsarolni, hogy Magyarország támogassa az ukrán rablóelit háborúját, amihez húsz körömmel ragaszkodnak.

Őrült beszéd tehát az ukrán diktátoré, de van benne rendszer. Amivel riogatott, azt célzott likvidálásnak hívják katonai terminológiával, tehát igen komolyan veendő terrorcselekmény, amit kilátásba helyezett, ha nem ért a szóból a magyar miniszterelnök. Nem tudta azonban sem ő, sem a mögötte álló felbujtók, no meg a történelemben garantáltan tájékozatlan, műveletlen uniós finanszírozói, kitartói sem, hogy mi már ismerjük az ilyen végzetes helyzeteket. A magyar történelemben ugyanis előfordult a múlt században, hogy egy volt miniszterelnöknek tudták a címét a martalócok, volt katonák, terrorlegények, és otthonában, a családja szeme láttára végeztek vele. Gróf Tisza Istvánnak hívták ezt a páratlan államférfit, akit a Károlyi Mihály-féle puccs kezdetén lőttek le 1918. október 31-én. Sokatmondó egybeesés, hogy ő is ellenállt a háborúba való beléptetésünknek. Mifelénk tehát a történelmi áthallások miatt különösen érzékenyen reagálnak az emberek az ilyen penetráns fenyegetésekre, de arra is, ha mindenáron háborúba akarnak kényszeríteni bennünket.

A jóérzésű magyar emberek azt sem igen viselik el, ha a saját hazájukon belül adnak tápot az ilyen megfélemlítő ígérvényeknek. Márpedig az itthoni ellenzék, elsősorban vezető formációja, a Tisza nevű szektapárt is vastagon hozzájárult ahhoz, hogy Zelenszkijben az a tévképzet alakuljon ki: szabad a vásár, lehet még durvábbra venni a magyarleckéztetési figurát. A Tisza Párt s a többi törmelékalakulat vezetői ugyanis egy halovány ejnye-bejnyét sem eresztettek meg sem a vezetékelzárásra, sem más, hadosztályok ránk küldését belengető ukrajnai fenyegetőzésekre. Sőt, tüntetően minden alkalmat megragadnak a Zelenszkij-sleppel való azonosulásuk kifejezésére. Így a totál képzetlen, botcsinálta nacsalnyik a maga szempontjából okkal vélhette úgy, hogy most már mindent megengedhet magának, ami csak a csövön kifér.

De vajon revideálnia kell-e bármit is a likvidálós kijelentéseiből az ukrán elnöknek a baloldali politikai és sajtóreakciók alapján? Vannak, akik talán rávágják, hogy igen, mert van felháborodás, ám szomorúan kell megállapítanunk: csalóka a kép. Máris megpróbálják elplanírozni, kioltani a minősíthetetlen terrorfenyegetés hatásait és egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz helyzetként leírni a történteket. A balsajtó úgy állítja be, mintha Zelenszkij csupán „gyakorlatilag” tett volna egyfajta „utalást”, s azt sejtetik, mintha pusztán válaszolna Orbánnak, akivel üzengettek egymásnak. A Tisza Párt vezérének reakciójától olvadoznak persze, holott ő képes volt a botrányt eufemizálva arra szólítani az ukrán elnököt, hogy tisztázza a szavait, s ha tényleg ezt mondta, vonja vissza. Mit lehet ezen a nyílt fenyegetésen szerinte tisztázni? És mi az, hogy „ha tényleg”? Viszont tényleg kár volt cinkosan hallgatnia minden agresszív magyarellenes akció nyomán és ezzel felbiztatni az ellenségeinket. Beleegyezőn hallgatott, akárcsak most a magyarellenes európai vezetők.
 

