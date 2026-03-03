idezojelek
A Helyzet

Baloldali ábrándvilág

Aki ebben a helyzetben inkább a háborút választja saját hazája érdekeivel ellentétben, az idegen zsoldban van, azt fogják valamivel.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
ukrajnabékeiránvolodimir zelenszkij 2026. 03. 03. 4:58
Fotó: Máthé Zoltán
0

A vágyvezérelt politizálásnak van egy súlyos hibája, mikor a világot a leendő eredmény érdekében tudatosan torzítja az ábrándos politikus. A jelenlegi baloldali mozgalom, amely önmagát bivalyerős, szakértő és lendületes pártnak képzeli, úgy látja, hogy a világ egy stabil és biztonságos hely, a konnektorban mindig lesz áram, a benzinkúton üzemanyag, ez csak választás kérdése. De ez tündefény, ezek a civilizációs hívságok addig működnek, amíg ezért az ország megdolgozik. Márpedig most igencsak szükség van a komoly munkára és a stratégiai gondolkodásra.

Mert az olaj hagyományos útvonalát a szomszédunk lezárta, azzal a céllal, hogy Magyarország térdre kényszerüljön. Az olajra szükség van, hogy legyen benzin és dízel, az ország nem állhat le. Háborúban és szerelemben bármit megenged magának az ember, de talán az előbbi műfaj kicsit komolyabb, mert milliókat érint a hazárdjáték, amit játszik Volodimir Zelenszkij. Számára kicsi a mozgástér, pénzt, paripát és fegyvert követel mindenkitől, cserébe a nyugat-európai jó barátai megveregetik a vállát, s biztosítják, minden rendben lesz. De ez már rég nem tőlük, a jó barátoktól függ.

Ők csak azt mesélik magukról a kicsi és hajbókoláshoz szokott alakoknak, hogy mozdíthatatlan gigászok. Persze a lendület egy ideig még viszi a gazdaságokat, de előbb-utóbb felismerhetik a szakértők, hogy beütött a lassulás, amely stagnálássá válik, majd elindul visszafelé a szekér, követve az örök fizikai törvényeket. Az egyértelműen utat tévesztett Európa önmagát magasztalja fel, miközben a nagyvilág igazán komoly szereplői ezt hagyják, legalább addig se kell a fennhéjázó uniós bürokratákkal törődni.

Magyarország pedig napról napra megharcol azért, hogy az a villany felkapcsolódjon, a kocsi pedig beinduljon. Ezt nem adják ingyen, a folyamatos háborúk időszakában pedig az energiaforrásokért vívott küzdelem is mindennapos harc. Nem tudjuk, meddig fog folytatódni az Irán elleni háború, eszkalálódik-e a helyzet, kinyílik-e a Hormuzi-szoros a tankhajók előtt. Az akciót ugyanis mindig reakció követi, a csapások pedig valakik számára lehetőségeket nyitnak meg. A mi érdekünk a béke és a kiszámítható jövő, a szabályok betartása és a fejlődés. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna vezetője számára a cél a harc fenntartása, a helyi lakosság véleményét pedig nem kérik ki. Aki ebben a helyzetben inkább a háborút választja saját hazája érdekeivel ellentétben, az idegen zsoldban van, azt fogják valamivel, még rosszabb esetben minden erkölcsiségnek híján egyszerűen a hatalom görcsös akarása feledteti el vele, hol született. Ezért aztán most roppant óvatosnak kell lenni, és nem hagyni, hogy a zsarolás elérje a célját. Természetesen Magyarország felkészült arra, hogy baj lehet, nem hagyja, hogy elvegyék az elért eredményeket, így mindig marad tartalék, amely vész esetén segíti ki az országot. De minden tartaléknak vége lesz egyszer, az élet fenntartásához alapvetően béke és biztonság kell, rend és fegyelem.

Az ország irányítása nem egyszerű és nem megy mindenkinek. Tudni kell igent és nemet is mondani, s nem szabad hallgatni azokra a szirénhangokra, amelyek megkövetelik, hogy egy-egy nemzetközi konfliktusban azonnal állást foglaljon egy ország. 

Aki ma is elhiszi, hogy őszinte barátokból áll az Európai Unió, akik közösen küzdenek a jobb és fenntarthatóbb jövőért, s baj esetén a magyaroknál sokkal bölcsebb és igazságosabb nyugatiak kisegítik, az ne menjen politikusnak. Az maradjon az esti bulik világánál, ahol a lányoknak mesélheti, micsoda sztorijai voltak és mennyien követik őt. Meg azt, hogy húszévesen vitte volna a Fradi, de megsérült a bokája.
 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu