Baloldali ábrándvilág

A vágyvezérelt politizálásnak van egy súlyos hibája, mikor a világot a leendő eredmény érdekében tudatosan torzítja az ábrándos politikus. A jelenlegi baloldali mozgalom, amely önmagát bivalyerős, szakértő és lendületes pártnak képzeli, úgy látja, hogy a világ egy stabil és biztonságos hely, a konnektorban mindig lesz áram, a benzinkúton üzemanyag, ez csak választás kérdése. De ez tündefény, ezek a civilizációs hívságok addig működnek, amíg ezért az ország megdolgozik. Márpedig most igencsak szükség van a komoly munkára és a stratégiai gondolkodásra.

Mert az olaj hagyományos útvonalát a szomszédunk lezárta, azzal a céllal, hogy Magyarország térdre kényszerüljön. Az olajra szükség van, hogy legyen benzin és dízel, az ország nem állhat le. Háborúban és szerelemben bármit megenged magának az ember, de talán az előbbi műfaj kicsit komolyabb, mert milliókat érint a hazárdjáték, amit játszik Volodimir Zelenszkij. Számára kicsi a mozgástér, pénzt, paripát és fegyvert követel mindenkitől, cserébe a nyugat-európai jó barátai megveregetik a vállát, s biztosítják, minden rendben lesz. De ez már rég nem tőlük, a jó barátoktól függ.

Ők csak azt mesélik magukról a kicsi és hajbókoláshoz szokott alakoknak, hogy mozdíthatatlan gigászok. Persze a lendület egy ideig még viszi a gazdaságokat, de előbb-utóbb felismerhetik a szakértők, hogy beütött a lassulás, amely stagnálássá válik, majd elindul visszafelé a szekér, követve az örök fizikai törvényeket. Az egyértelműen utat tévesztett Európa önmagát magasztalja fel, miközben a nagyvilág igazán komoly szereplői ezt hagyják, legalább addig se kell a fennhéjázó uniós bürokratákkal törődni.

Magyarország pedig napról napra megharcol azért, hogy az a villany felkapcsolódjon, a kocsi pedig beinduljon. Ezt nem adják ingyen, a folyamatos háborúk időszakában pedig az energiaforrásokért vívott küzdelem is mindennapos harc. Nem tudjuk, meddig fog folytatódni az Irán elleni háború, eszkalálódik-e a helyzet, kinyílik-e a Hormuzi-szoros a tankhajók előtt. Az akciót ugyanis mindig reakció követi, a csapások pedig valakik számára lehetőségeket nyitnak meg. A mi érdekünk a béke és a kiszámítható jövő, a szabályok betartása és a fejlődés.