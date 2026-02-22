A gyilkos jogai

Sokakat megdöbbentett világszerte a kanadai mészárlás, amelynek során a tettes nyolc emberrel végzett, majd maga ellen fordította a fegyverét. A gyilkos egy helybéli, Brit Columbia állam északi, kietlen részén élő tinédzser volt. A helyzet azonban ennél is furcsább. Mivel Tumbler Ridge település lényegében egy falu, könnyen kideríthette mindenki, ki volt az elkövető.

A rendőrség ugyan nem hozta ezt azonnal nyilvánosságra, de a sajtó megszellőztette. Ebből pedig kiderült, hogy az eredetileg Jesse Strang néven azonosított 18 éves fiatalember önmagát nőként azonosítja, és ismert volt zilált lelkiállapotáról, droghasználatáról, zűrös családi hátteréről, ennek ellenére volt fegyverviselési engedélye.

Tegyük hozzá, Kanada azért nem Közép-Európa, ott lényegében egy vadonban élnek az emberek, jogos, hogy valaki meg tudja védeni magát. De az elkövető mégis egy két lábon járó veszélyforrás volt, akit senki se vett komolyan.

A rendőrség nem nevezte meg a sajtótájékoztatón Jesse Stranget, ugyanakkor tisztában volt személyazonosságával. Ez onnan derült ki, hogy a rendőrség képviselője a gyilkosra mint „gunperson” utalt. Ez a szó nem létezik, vagyis ma már igen, hiszen használták. De úgy eredetileg a fegyveres támadóra a „gunman” szó illik, amelyet a nagyon polkorrekt korunkban lehet „gunwomanként” is használni, ha éppenséggel a támadó egy nő. De a XXI. század eleje előtt ilyesmikkel nem foglalkozott a nép, a fegyveres bandita gunman volt. Mivel Jesse Strang – vagyis születési nevén Jesse van Rootselaar – önmagát nőnek tartotta, a rendőrség azonnal behúzta a vészféket. Feltehetően nem kívánta megnyitni a vitát a sajtóval, hogy a gyilkosra nem az elkövető által kért névmást használ, így a semleges, bár nem létező gunpersont alkalmazta. Pedig

a gyilkos megölt nyolc embert, köztük saját családtagjait és gyerekeket az iskolában. Ezek a tények azonban elsikkadnak amögött, hogy a 18 éves fiatalember miként azonosította magát.

Ugyanakkor indirekt módon a rendőrség ezzel ismerte el, hogy a gyilkos nemi identitása kérdőjeles, a 2400 fős faluban pedig pontosan tudták, ki is lehet a gunperson.