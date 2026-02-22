Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

A gyilkos jogai

LANGY ESŐK JÖNNEK – A transznemű kanadai mészáros áldozatain semmiféle politikai vagy nyelvészeti hókuszpókusz nem segít.

Sitkei Levente
2026. 02. 22.
0

Sokakat megdöbbentett világszerte a kanadai mészárlás, amelynek során a tettes nyolc emberrel végzett, majd maga ellen fordította a fegyverét. A gyilkos egy helybéli, Brit Columbia állam északi, kietlen részén élő tinédzser volt. A helyzet azonban ennél is furcsább. Mivel Tumbler Ridge település lényegében egy falu, könnyen kideríthette mindenki, ki volt az elkövető. 

A rendőrség ugyan nem hozta ezt azonnal nyilvánosságra, de a sajtó megszellőztette. Ebből pedig kiderült, hogy az eredetileg Jesse Strang néven azonosított 18 éves fiatalember önmagát nőként azonosítja, és ismert volt zilált lelkiállapotáról, droghasználatáról, zűrös családi hátteréről, ennek ellenére volt fegyverviselési engedélye. 

Tegyük hozzá, Kanada azért nem Közép-Európa, ott lényegében egy vadonban élnek az emberek, jogos, hogy valaki meg tudja védeni magát. De az elkövető mégis egy két lábon járó veszélyforrás volt, akit senki se vett komolyan.

A rendőrség nem nevezte meg a sajtótájékoztatón Jesse Stranget, ugyanakkor tisztában volt személyazonosságával. Ez onnan derült ki, hogy a rendőrség képviselője a gyilkosra mint „gunperson” utalt. Ez a szó nem létezik, vagyis ma már igen, hiszen használták. De úgy eredetileg a fegyveres támadóra a „gunman” szó illik, amelyet a nagyon polkorrekt korunkban lehet „gunwomanként” is használni, ha éppenséggel a támadó egy nő. De a XXI. század eleje előtt ilyesmikkel nem foglalkozott a nép, a fegyveres bandita gunman volt. Mivel Jesse Strang – vagyis születési nevén Jesse van Rootselaar – önmagát nőnek tartotta, a rendőrség azonnal behúzta a vészféket. Feltehetően nem kívánta megnyitni a vitát a sajtóval, hogy a gyilkosra nem az elkövető által kért névmást használ, így a semleges, bár nem létező gunpersont alkalmazta. Pedig 

a gyilkos megölt nyolc embert, köztük saját családtagjait és gyerekeket az iskolában. Ezek a tények azonban elsikkadnak amögött, hogy a 18 éves fiatalember miként azonosította magát. 

Ugyanakkor indirekt módon a rendőrség ezzel ismerte el, hogy a gyilkos nemi identitása kérdőjeles, a 2400 fős faluban pedig pontosan tudták, ki is lehet a gunperson.

A kanadai sajtó nagyon hamar kontextusba helyezte a szörnyű eseményeket. A gyilkost bántották osztálytársai, feltehetően nemi identitása miatt. Szülei elváltak, apjával nem tartotta a kapcsolatot. Kábítószereket is szedett, feltehetően azért, mert depressziós volt. Azt pedig 

azonnal visszautasította a teljes mainstream sajtó, hogy a fiatalember identitásválsága esetleg kapcsolatba hozható lenne a véres eseményekkel. Az ottani álláspont szerint semmi, de semmi nem utal arra, hogy Jesse Strang nemi identitása ne lett volna teljesen „egészséges” transznemű, vagyis ez a téma nem tünetként jelenik meg az események vizsgálatakor.

Pedig az elmúlt hónapok során többször is megdöbbenve tapasztalták a nyugati világ szorongó népei, hogy önmagukat transzneműnek tartó emberek hajtottak végre tömegmészárlásokat. 

Az adatokat elemzők természetesen politikai pártállásnak megfelelően álltak csatasorba, mondván, a tömegmészárlások elkövetőinek 99,9 százaléka egyszerű, magát férfinak tartó férfi. Szögezzük le, ez igaz, ahogy az esetek száma is megdöbbentő, 

2026. január végéig csak az Egyesült Államokban 26 lövöldözés volt, ebben meghalt 32 ember és megsebesült 85. A republikánus adminisztráció szerint igenis van kapcsolat a transznemű identitás és a lövöldözések között, és meg lehetne vonni a fegyverviselés jogát az említett személyektől.

Az ellenoldal ugyanekkor az összes olyan nyilatkozatot kétségbe vonja, ahol akármelyik lövöldözés elkövetője a normálistól eltérő nemi identitásáról beszél. Vagyis aki gyilkolt, az feltehetően nem őszinte ebben a kérdésben, mert rossz fényt vet a közösségre, s ez már vaskosan politikai ügy. A vita így áttevődik a politikai hasábokra, a politikai vitaműsorokba, Donald Trumpot vádolják erőszakkal, valamint olyan elméleteket gyártanak, hogy a politikai elnyomás hatására kezdett el valaki lövöldözni. 

Persze innen, Magyarországról nem lehet igazságot tenni, de az sejthető, hogy 

egy pornószínész gyereke, aki élete során folyton börtönből börtönbe jutott, rendszeresen drogozott, ivott, és folyamatosan megváltoztatta a nevét, majd egy coloradói melegbárban agyonlőtt öt embert, a vizsgálat során pedig önmagát transzneműnek vallotta, az nem teljesen stabil személyiség. Ezeken az eseteken semmiféle politikai vagy nyelvészeti hókuszpókusz nem segít. 

Azok az áldozatok meghaltak, és teljesen mindegy, utólag milyen ideológiát kerítenek a gyilkosságok köré.

