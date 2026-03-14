Robert C. Castel: A Russiagate botrány öröksége

Ha valaki figyelemmel kíséri az országos választásokat a világ nyugati felén, akkor kizárt, hogy elkerülte volna a figyelmét az, ami nélkül lehetetlen standard választásokat lebonyolítani a „szabad világban”. Ez pedig a választásokba való orosz beavatkozás motívuma.

2016-ban kiber- és információs hadviselési műveletekről hallottunk, és ami ezután következett, az valósággal túszul ejtette az USA belpolitikáját a következő tíz éven át. Ugyanabban az évben a brexitről szóló népszavazásba avatkozott volna bele az orosz dezinformáció. Ja, és volt egy állítólagos puccskísérlet Montenegróban is, ami mögött a GRU aknamunkáját vélték felismerni. 2017-ben Franciaországon volt a sor, és Macron úr kampánya volt az orosz hackerek áldozata.

Ugyanebben az évben, a határ másik oldalán a Bundestag választási hajrájában figyelmeztettek lehetséges orosz kiberakciókra az illetékesek. 2018-ban Svédország következett, és itt sem lehetett az urnákhoz járulni anélkül, hogy egy fenyegető külsejű orosz ügynök ne kísérje árgus tekintetével a szavazópolgár réveteg mozdulatait. 2019-ben Kanadán és az európai parlamenti választásokon volt a sor, és a demokrácia ünnepe tiszteletére a média itt is orosz népviseletbe öltözött. A trend a 2024-es romániai választásokban csúcsosodott ki, amikor hírszerzési jelentésekre hivatkozva a román alkotmánybíróság repetára küldte a román szavazópolgárokat, hogy gondolják át még egyszer azt a dolgot.

A választásokba való vélt és valós beavatkozás nem egy új toposz. 2004-ben az ukrán és 2007-ben az észt választások során is felmerült az orosz ráhatás lehetősége. A hidegháború alatt pedig a még a Szovjetunió színeiben játszó Oroszország egyáltalán nem volt túlságosan szemérmes ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ennyi elég is lenne történelmi kitekintésnek, és ahhoz is elég, hogy kimondhassuk, valós fenyegetésről volt/van szó, ami az illető országok szuverenitását fenyegette.

Ugyanakkor ennek az éremnek van még jó néhány oldala, és én ezekről szeretnék ma beszélni. Az egyik oldal a praktika univerzalitása, mind térben, mind időben.

Amióta a demokráciát mint szabadalmat bejegyezték, mindig voltak külső aktorok, akik megpróbálták befolyásolni ezeknek a választásoknak a kimenetelét legitim és kevésbé legitim eszközökkel. Mikor érdekelt felekről beszélünk, akkor nem kell feltétlenül állami aktorokra és hivatásos hírszerzőkre gondolnunk.

Cégek, lobbik, egyházak, nemzetközi szervezetek, NGO-k, gerilla- és terrorszervezetek egymás sarkát taposták a nagy tülekedésben, hogy a maguk érdekei szerint befolyásolják ezeknek a választásoknak a kimenetelét. Ugyanakkor az mégis kicsit furcsa, hogy az orosz beavatkozáson kívül igen kevés szó esik az összes többiről. Pedig nemzetbiztonsági szempontból majdnem mindegy, hogy a választó szuverén akaratán egy gonosz szuperhatalom vagy pedig egy, a pokol felé vezető utat jó szándékkal kikövező NGO tesz erőszakot.