Összeverekedett egy buszsofőr és egy biciklis, a BKV vizsgálatot indított + videó

Mint ismert, 2025-ben összesen 31 alkalommal bántalmazták a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és kilenc alkalommal a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkavállalóit a két fővárosi cég közlése szerint. Lapunk kérdésére válaszolva a BKK arról tájékoztatott, hogy az esetek száma a tavalyi évhez képest felére csökkent. Akkor 64 fizikai bántalmazást regisztráltak. Az adatok szerint a tavalyi támadások következményeként nyolc alkalommal szenvedtek a munkavállalók nyolc napon túl gyógyuló sérülést.