Összeverekedett egy buszsofőr és egy biciklis, a BKV vizsgálatot indított + videó

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Nemzet kérdésére korábban elmondta, hogy a BKK rendészet felállításával párhuzamosan nem tervezik a diszpécserszolgálat bővítését. Így a diszpécsereknek a közösségi közlekedés sofőrjeinek bejelentései mellett a közlekedők jelzéseivel is foglalkoznia kell, ami túlterheltté teheti a rendszert.
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A Móricz Zsigmond körtéren történt eset miatt átmenetileg a forgalom is akadályoztatva volt.
Mint ismert, 2025-ben összesen 31 alkalommal bántalmazták a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és kilenc alkalommal a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkavállalóit a két fővárosi cég közlése szerint. Lapunk kérdésére válaszolva a BKK arról tájékoztatott, hogy az esetek száma a tavalyi évhez képest felére csökkent. Akkor 64 fizikai bántalmazást regisztráltak. Az adatok szerint a tavalyi támadások következményeként nyolc alkalommal szenvedtek a munkavállalók nyolc napon túl gyógyuló sérülést.
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Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
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