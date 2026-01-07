Kiderült, hányszor bántalmazták tavaly a BKK és a BKV dolgozóit

2025-ben összesen 31 alkalommal bántalmazták a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és kilenc alkalommal a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkavállalóit a két fővárosi cég közlése szerint. Lapunk kérdésére válaszolva a BKK közölte, az esetek száma a tavalyi évhez képest felére csökkent. (Akkor 64 fizikai bántalmazást regisztráltak.) Az adatok szerint a tavalyi támadások következményeként nyolc alkalommal szenvedtek a munkavállalók nyolc napon túl gyógyuló sérülést.

Fotó: Magyar Nemzet

A BKK közlése szerint,

az adatok alapján látható, hogy a fizikai támadások száma az elmúlt két évben jelentősen csökkent. Ebben több tényező is szerepet játszik, többek között például a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat jelenléte, vagy hogy 2024 vége óta az ellenőrök és utaskoordinátorok munkáját testkamerák is segítik. Ezeket elsősorban azokon a járatokon alkalmazzák, ahol a tapasztalatok szerint nagyobb eséllyel fordulhatnak elő vagyon- vagy személybiztonságot érintő események.

A két társaság válasza szerint emellett munkavállalóik rendszeresen részt vesznek konfliktuskezelő tréningeken is, amelyek célja a kockázatos helyzetek felismerése, megelőzése, illetve a veszélyt jelző szituációkból való minél biztonságosabb kilépés.