budapesti közlekedési központbkkbkvbudapesti utasbiztonsági szolgálatbudapesti közlekedési vállalaterőszak

Kiderült, hányszor bántalmazták tavaly a BKK és a BKV dolgozóit

Számos intézkedésnek hála csökkenésnek indult a BKK és a BKV munkavállalói ellen elkövetett erőszakos esetek száma.

Gábor Márton
2026. 01. 07. 5:55
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2025-ben összesen 31 alkalommal bántalmazták a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és kilenc alkalommal a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) munkavállalóit a két fővárosi cég közlése szerint. Lapunk kérdésére válaszolva a BKK közölte, az esetek száma a tavalyi évhez képest felére csökkent. (Akkor 64 fizikai bántalmazást regisztráltak.) Az adatok szerint a tavalyi támadások következményeként nyolc alkalommal szenvedtek a munkavállalók nyolc napon túl gyógyuló sérülést.

Fotó: Magyar Nemzet

A BKK közlése szerint, 

az adatok alapján látható, hogy a fizikai támadások száma az elmúlt két évben jelentősen csökkent. Ebben több tényező is szerepet játszik, többek között például a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat jelenléte, vagy hogy 2024 vége óta az ellenőrök és utaskoordinátorok munkáját testkamerák is segítik. Ezeket elsősorban azokon a járatokon alkalmazzák, ahol a tapasztalatok szerint nagyobb eséllyel fordulhatnak elő vagyon- vagy személybiztonságot érintő események.

A két társaság válasza szerint emellett munkavállalóik rendszeresen részt vesznek konfliktuskezelő tréningeken is, amelyek célja a kockázatos helyzetek felismerése, megelőzése, illetve a veszélyt jelző szituációkból való minél biztonságosabb kilépés.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Állni látszék az idő….

Kondor Katalin avatarja

Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu