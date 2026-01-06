Az év leghidegebb napjaira extra intézkedéseket vezetett be az MVM

Megérkezett az igazi tél, az év várhatóan leghidegebb napjai következnek – erről a közösségi oldalán számolt be az MVM Zrt. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél komoly kihívást jelenthetnek az áramhálózatnak, ezért a vállalat már előre megtette a szükséges intézkedéseket.

Az MVM közlése szerint nem az utolsó pillanatban kezdődtek az előkészületek:

a társaság már felkészült a szélsőséges időjárási körülményekre annak érdekében, hogy ügyfeleinél folyamatos és biztonságos maradjon az energiaellátás.

A vállalat tájékoztatása alapján jelenleg:

folyamatosan ellenőrzik a hálózati elemek állapotát, és szükség esetén azonnal beavatkoznak,

megerősített készenléti szolgálattal dolgoznak,

kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus területekre és berendezésekre,

szerelőcsapataik a nap 24 órájában készen állnak az esetleges hibák gyors elhárítására.

Az MVM a lakosság figyelmét is felhívta arra, hogy néhány egyszerű lépéssel bárki felkészülhet a hideg időszakra.

Érdemes rendszeresen ellenőrizni a fűtőberendezések állapotát, valamint az elektromos kazánok és hőszivattyúk esetében a fagyvédelmi funkció működését.

Utazáskor különösen fontos, hogy a fagyérzékeny berendezések ne maradjanak védelem nélkül, például a fűtés temperáló üzemmódjának használatával.

A vállalat hangsúlyozta: mindent megtesznek azért, hogy a téli időjárás a lehető legkevesebb fennakadást okozza, és a hidegben is megbízható, biztonságos energiaszolgáltatást nyújtsanak.

