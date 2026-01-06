Az év leghidegebb napjaira extra intézkedéseket vezetett be az MVM

Megérkezett az igazi tél, az év várhatóan leghidegebb napjai következnek – erről a közösségi oldalán számolt be az MVM Zrt. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél komoly kihívást jelenthetnek az áramhálózatnak, ezért a vállalat már előre megtette a szükséges intézkedéseket.
Az MVM közlése szerint nem az utolsó pillanatban kezdődtek az előkészületek:
a társaság már felkészült a szélsőséges időjárási körülményekre annak érdekében, hogy ügyfeleinél folyamatos és biztonságos maradjon az energiaellátás.
A vállalat tájékoztatása alapján jelenleg:
- folyamatosan ellenőrzik a hálózati elemek állapotát, és szükség esetén azonnal beavatkoznak,
- megerősített készenléti szolgálattal dolgoznak,
- kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus területekre és berendezésekre,
- szerelőcsapataik a nap 24 órájában készen állnak az esetleges hibák gyors elhárítására.
Az MVM a lakosság figyelmét is felhívta arra, hogy néhány egyszerű lépéssel bárki felkészülhet a hideg időszakra.
Érdemes rendszeresen ellenőrizni a fűtőberendezések állapotát, valamint az elektromos kazánok és hőszivattyúk esetében a fagyvédelmi funkció működését.
Utazáskor különösen fontos, hogy a fagyérzékeny berendezések ne maradjanak védelem nélkül, például a fűtés temperáló üzemmódjának használatával.
A vállalat hangsúlyozta: mindent megtesznek azért, hogy a téli időjárás a lehető legkevesebb fennakadást okozza, és a hidegben is megbízható, biztonságos energiaszolgáltatást nyújtsanak.
