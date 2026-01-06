Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Országos Mentőszolgálatrekordbalesetmentő

Rengeteg a baleset, rekordot döntöttek a mentők, csaknem ötezer mentési feladatot láttak el 24 óra alatt

Ráadásul nehéz körülmények között kell eljutniuk a helyszínekre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook2026. 01. 06. 14:24
mentőautó,havazás
illusztráció Forrás: Facebook/OMSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei szerte az országban – közölte a szervezet szóvivője. Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.

Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentők a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást.

Győrfi Pál kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu