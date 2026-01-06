Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei szerte az országban – közölte a szervezet szóvivője. Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.
Rengeteg a baleset, rekordot döntöttek a mentők, csaknem ötezer mentési feladatot láttak el 24 óra alatt
Ráadásul nehéz körülmények között kell eljutniuk a helyszínekre.
Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentők a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást.
További Belföld híreink
Győrfi Pál kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sokba kerülhet, ha nem takarítja el a havat a háza elől
A bírságon kívül kártérítést is fizethet, ha a háza előtt töri össze magát valaki.
A Fővárosi Törvényszéknél van a tiszás applikációt használó bírák ügye
Aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során.
Cseh Tamás-dallal mutatják be a budapesti kormányzati fejlesztéseket – Orbán Viktor is közreműködik + videó
„Itt van a város, vagyunk lakói / Maradunk itten, maradunk itt, maradunk.”
Megtalálták a rendőrök a kőbányai gyilkosság elkövetőjét
Azt a tarnaörsi férfit gyanúsítják, akit most kaptak el.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sokba kerülhet, ha nem takarítja el a havat a háza elől
A bírságon kívül kártérítést is fizethet, ha a háza előtt töri össze magát valaki.
A Fővárosi Törvényszéknél van a tiszás applikációt használó bírák ügye
Aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során.
Cseh Tamás-dallal mutatják be a budapesti kormányzati fejlesztéseket – Orbán Viktor is közreműködik + videó
„Itt van a város, vagyunk lakói / Maradunk itten, maradunk itt, maradunk.”
Megtalálták a rendőrök a kőbányai gyilkosság elkövetőjét
Azt a tarnaörsi férfit gyanúsítják, akit most kaptak el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!