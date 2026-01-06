Rengeteg a baleset, rekordot döntöttek a mentők, csaknem ötezer mentési feladatot láttak el 24 óra alatt

Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentők a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást.