Megérkezett a mediterrán ciklon újabb csapadékzónája a délnyugati tájakra, így a környéken már nem egy helyen havazik – írja a legújabb helyzetjelentésében a HungaroMet.
Megérkezett az újabb csapadékzóna, újabb másodfokú riasztásokat adott ki a meteorológiai szolgálat + térkép
Ritkán esik idehaza a hó, de amikor igen, akkor nagyon.
Hozzáfűzik, a friss hó egyre nagyobb területet borít be, ráadásul estétől egyre többfelé intenzívebbé is válik a csapadékhullás. Északnyugaton azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye, és ha esik is, az alapvetően kis mennyiség lesz. A várható hómennyiségről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, ezt ide kattintva olvashatja.
További Belföld híreink
A meteorológiai szolgálat megosztott egy animációt, amelyen a csapadék halmazállapota és intenzitása látható. A keleti tájakon lehet esetleg vegyes halmazállapot, igaz, átmeneti ónos eső ott nem kizárt, máshol pedig havazni fog. Ezzel azonban még nincs vége. Szerda estefelé dél felől újra kiterjedt havazás kezdődik a keleti tájakon, tehát holnap napközben csak átmenetileg lesz csapadékszünet arrafelé.
További Belföld híreink
Felhívják a figyelmet, hogy az elmúlt években egyáltalán nem volt jellemző, hogy ekkora területre adjanak ki első- és másodfokú figyelmeztető előrejelzést a kialakuló hóréteg miatt. Ehhez társul még a Dunántúl nyugati részén és az északkeleti harmadban megélénkülő, néhol megerősödő szél, ami azt jelenti, hogy ezeken a tájakon
hófúvásra kell számítani, északkeletre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki szerdára.
Arra kérnek emiatt, hogy mielőtt bárki autóba ül, tájékozódjon az éppen aktuális veszélyekről és az időjárási helyzetről. Jelenleg, azaz kedden a havazás miatt az alábbi figyelmeztetés van érvényben.
Közben a MetNet is figyelmeztet. A közösségi oldalon azt írják, hogy kiadós havazás érkezik, és megosztottak egy animációt a csapadékrendszer becsült mozgásáról kedd délutántól szerda délig. Hangsúlyozták:
összességében jelentős mennyiségű csapadék várható, különösen a Nagyatád–Budapest–Salgótarján tengelyen, ahol 10-20 milliméter csapadék is lehullhat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rengeteg a baleset, rekordot döntöttek a mentők, csaknem ötezer mentési feladatot láttak el 24 óra alatt
Ráadásul nehéz körülmények között kell eljutniuk a helyszínekre.
Bent rekedt a lángok között: halálos tűz pusztított Tiszalökön
A teljes épület égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek.
Teljesen átalakulhat az önkormányzati rendszer, ezt a határidőt tűzték ki
A kormány konzultációt kezdeményezett a települési önkormányzatokat képviselő szervezetekkel.
Visszafelé sült el a hergelés: Magyar Péter jobbkezét szétszedték a kommentelők + videó
Nem ezekre a válaszokra számított Magyar Péter jobbkeze.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rengeteg a baleset, rekordot döntöttek a mentők, csaknem ötezer mentési feladatot láttak el 24 óra alatt
Ráadásul nehéz körülmények között kell eljutniuk a helyszínekre.
Bent rekedt a lángok között: halálos tűz pusztított Tiszalökön
A teljes épület égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek.
Teljesen átalakulhat az önkormányzati rendszer, ezt a határidőt tűzték ki
A kormány konzultációt kezdeményezett a települési önkormányzatokat képviselő szervezetekkel.
Visszafelé sült el a hergelés: Magyar Péter jobbkezét szétszedték a kommentelők + videó
Nem ezekre a válaszokra számított Magyar Péter jobbkeze.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!