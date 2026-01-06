Rendkívüli

havazásfigyelmeztető előrejelzéscsapadékmásodfokú

Megérkezett az újabb csapadékzóna, újabb másodfokú riasztásokat adott ki a meteorológiai szolgálat + térkép

Ritkán esik idehaza a hó, de amikor igen, akkor nagyon.

Forrás: Facebook, met.hu, metnet2026. 01. 06. 13:35
illusztráció Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Megérkezett a mediterrán ciklon újabb csapadékzónája a délnyugati tájakra, így a környéken már nem egy helyen havazik – írja a legújabb helyzetjelentésében a HungaroMet. 

Hozzáfűzik, a friss hó egyre nagyobb területet borít be, ráadásul estétől egyre többfelé intenzívebbé is válik a csapadékhullás. Északnyugaton azonban továbbra is kisebb a csapadék esélye, és ha esik is, az alapvetően kis mennyiség lesz. A várható hómennyiségről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, ezt ide kattintva olvashatja. 

A meteorológiai szolgálat megosztott egy animációt, amelyen a csapadék halmazállapota és intenzitása látható. A keleti tájakon lehet esetleg vegyes halmazállapot, igaz, átmeneti ónos eső ott nem kizárt, máshol pedig havazni fog. Ezzel azonban még nincs vége. Szerda estefelé dél felől újra kiterjedt havazás kezdődik a keleti tájakon, tehát holnap napközben csak átmenetileg lesz csapadékszünet arrafelé.

Felhívják a figyelmet, hogy az elmúlt években egyáltalán nem volt jellemző, hogy ekkora területre adjanak ki első- és másodfokú figyelmeztető előrejelzést a kialakuló hóréteg miatt. Ehhez társul még a Dunántúl nyugati részén és az északkeleti harmadban megélénkülő, néhol megerősödő szél, ami azt jelenti, hogy ezeken a tájakon

 hófúvásra kell számítani, északkeletre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki szerdára. 

előrejelzés szerdára Fotó: met.hu

Arra kérnek emiatt, hogy mielőtt bárki autóba ül, tájékozódjon az éppen aktuális veszélyekről és az időjárási helyzetről. Jelenleg, azaz kedden a havazás miatt az alábbi figyelmeztetés van érvényben. 

Fotó: met.hu

Közben a MetNet is figyelmeztet. A közösségi oldalon azt írják, hogy kiadós havazás érkezik, és megosztottak egy animációt a csapadékrendszer becsült mozgásáról kedd délutántól szerda délig. Hangsúlyozták:

összességében jelentős mennyiségű csapadék várható, különösen a Nagyatád–Budapest–Salgótarján tengelyen, ahol 10-20 milliméter csapadék is lehullhat.

 

 

