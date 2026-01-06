Megérkezett az újabb csapadékzóna, újabb másodfokú riasztásokat adott ki a meteorológiai szolgálat + térkép

Felhívják a figyelmet, hogy az elmúlt években egyáltalán nem volt jellemző, hogy ekkora területre adjanak ki első- és másodfokú figyelmeztető előrejelzést a kialakuló hóréteg miatt. Ehhez társul még a Dunántúl nyugati részén és az északkeleti harmadban megélénkülő, néhol megerősödő szél, ami azt jelenti, hogy ezeken a tájakon

hófúvásra kell számítani, északkeletre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki szerdára.

előrejelzés szerdára Fotó: met.hu

Arra kérnek emiatt, hogy mielőtt bárki autóba ül, tájékozódjon az éppen aktuális veszélyekről és az időjárási helyzetről. Jelenleg, azaz kedden a havazás miatt az alábbi figyelmeztetés van érvényben.

Fotó: met.hu

Közben a MetNet is figyelmeztet. A közösségi oldalon azt írják, hogy kiadós havazás érkezik, és megosztottak egy animációt a csapadékrendszer becsült mozgásáról kedd délutántól szerda délig. Hangsúlyozták: