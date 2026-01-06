Beomlott egy bánya Nógrádban, hatalmas kráter tátong ebben a kis községben

Akkora bányaomlás történt a Nógrád vármegyei Vizsláson, hogy a helyi hírportál azt írja, szinte megnyílt a föld az újlaki településrész és a falu között.
Vizslás területén, a vízmű mögötti területen egy 5–8 méter átmérőjű és szélességű kráter tátong a földben – tájékoztatott még hétfőn a település polgármestere. Sándor József szerint a jelenség valószínűleg a korábbi bányaművelés miatt történt. Továbbá arra kérte a lakosokat, hogy senki ne menjen a terület közelébe, a vizslási önkormányzat értesítette az illetékes hatóságokat az esettel kapcsolatban.
A helyszínt elkerítették kordonszalaggal, ugyanis a kráter élet- és balesetveszélyt jelenthet az arrafelé közlekedőkre nézve. A kráterről a Nool cikkében galériát is talál.
