Beomlott egy bánya Nógrádban, hatalmas kráter tátong ebben a kis községben

Vizslás területén, a vízmű mögötti területen egy 5–8 méter átmérőjű és szélességű kráter tátong a földben – tájékoztatott még hétfőn a település polgármestere. Sándor József szerint a jelenség valószínűleg a korábbi bányaművelés miatt történt. Továbbá arra kérte a lakosokat, hogy senki ne menjen a terület közelébe, a vizslási önkormányzat értesítette az illetékes hatóságokat az esettel kapcsolatban.