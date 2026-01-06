Rosszul lett és meghalt egy férfi az egyik szombathelyi áruházban

A férfit a helyszínen egy órán át próbálták újraéleszteni, de az erőfeszítések nem jártak sikerrel. A mentőket pár perccel délelőtt tizenegy óra előtt riasztották, három mentőegység érkezett a helyszínre. Az eset a bejárat közelében történt, a mozgólépcsőnél, így azt nem használhatták a vásárlók, nem mehettek fel az emeleti üzletekbe.

A helyszínt a rendőrök biztosították, amíg a mentők próbálták újraéleszteni a férfit.