Meghalt Tarr Béla

Rosszul lett és meghalt egy férfi az egyik szombathelyi áruházban

Sokáig próbálták újraéleszteni.

Összeesett és leállt a keringése egy 60 év körüli férfinak a szombathelyi Borostyánkő áruházban még hétfőn – számolt be az esetről a 112Press. 

A férfit a helyszínen egy órán át próbálták újraéleszteni, de az erőfeszítések nem jártak sikerrel. A mentőket pár perccel délelőtt tizenegy óra előtt riasztották, három mentőegység érkezett a helyszínre. Az eset a bejárat közelében történt, a mozgólépcsőnél, így azt nem használhatták a vásárlók, nem mehettek fel az emeleti üzletekbe. 

A helyszínt a rendőrök biztosították, amíg a mentők próbálták újraéleszteni a férfit. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

