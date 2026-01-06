Összeesett és leállt a keringése egy 60 év körüli férfinak a szombathelyi Borostyánkő áruházban még hétfőn – számolt be az esetről a 112Press.
Rosszul lett és meghalt egy férfi az egyik szombathelyi áruházban
Sokáig próbálták újraéleszteni.
A férfit a helyszínen egy órán át próbálták újraéleszteni, de az erőfeszítések nem jártak sikerrel. A mentőket pár perccel délelőtt tizenegy óra előtt riasztották, három mentőegység érkezett a helyszínre. Az eset a bejárat közelében történt, a mozgólépcsőnél, így azt nem használhatták a vásárlók, nem mehettek fel az emeleti üzletekbe.
A helyszínt a rendőrök biztosították, amíg a mentők próbálták újraéleszteni a férfit.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menekülnek a tiszások a süllyedő hajóról
Végleg felhagytak Magyar Péterék a botrányos előéletű Tisza Világ használatával.
Schmidt Mária: A tény, amit Magyarország előbb ismert fel mint az Egyesült Államok
Hosszú írást tett közzé hazánk egyik legismertebb történésze.
Bóka János úgy helyretette a HVG újságíróját, hogy köpni-nyelni nem tudott
Az egykor szebb napokat látott HVG/Eurológus súlyos értelmezési hibákat követett.
Beomlott egy bánya Nógrádban, hatalmas kráter tátong ebben a kis községben
A polgármester arra kér, hogy senki ne menjen oda. Galéria is van a kráterről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menekülnek a tiszások a süllyedő hajóról
Végleg felhagytak Magyar Péterék a botrányos előéletű Tisza Világ használatával.
Schmidt Mária: A tény, amit Magyarország előbb ismert fel mint az Egyesült Államok
Hosszú írást tett közzé hazánk egyik legismertebb történésze.
Bóka János úgy helyretette a HVG újságíróját, hogy köpni-nyelni nem tudott
Az egykor szebb napokat látott HVG/Eurológus súlyos értelmezési hibákat követett.
Beomlott egy bánya Nógrádban, hatalmas kráter tátong ebben a kis községben
A polgármester arra kér, hogy senki ne menjen oda. Galéria is van a kráterről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!